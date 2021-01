4 11 h 45 | Kamala Harris devient la première femme et la première personne de couleur à accéder au poste de vice-président des États-Unis. Elle est assermentée par la juge à la Cour suprême Sonia Sotomayor, pendant que son mari, Doug Emhoff, tient une bible. Mme Harris risque de se rendre à plus d’une reprise au Capitole dans les mois à venir, ayant le pouvoir de trancher les votes à égalité au Sénat, où les démocrates et les républicains comptent chacun 50 élus. Andrew Harnik / Getty Images / Agence France-Presse