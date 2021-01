Sécurité étroite pour l’assermentation de Joe Biden

Le climat est tendu à Washington mercredi, jour de l’assermentation du président désigné Joe Biden, dans la foulée de l’assaut meurtrier lancé contre le Capitole des États-Unis il y a deux semaines.

Un dispositif de sécurité sans précédent a été déployé en vue de l’intronisation de M. Biden. Les responsables se préoccupent non seulement de menaces provenant de l’extérieur, mais aussi de la possibilité que les hommes responsables de le protéger décident de se retourner contre lui.

Aucune menace spécifique n’a été formulée contre M. Biden.

La capitale du pays a essentiellement été bouclée. Plus de 25 000 policiers et soldats ont été mobilisés. Des blindés et des barrières de ciment bloquent les rues. Le National Mall est fermé. L’enceinte du Capitole est encerclée de clôtures. Des points de contrôle ont été érigés aux intersections.

L’intronisation de Joe Biden Suivez notre couverture en direct des événements de la journée aux États-Unis.

Le Secret Service, qui est responsable de la sécurité du président, assure être prêt.

Les forces de l’ordre surveillent toutefois de près les militants de l’extrême droite et les milices. On s’inquiète de plus en plus que ces groupes puissent se diriger vers Washington et provoquer des affrontements violents, a dit un responsable.

Quelques heures avant la cérémonie d’intronisation, des agents fédéraux continuaient à épier des « échanges inquiétants en ligne », y compris une série de menaces contre des élus et des méthodes pour infiltrer l’assermentation.

Douze membres de la Garde nationale ont été retirés de l’opération de sécurité après des vérifications effectuées par la police fédérale américaine. Deux d’entre eux avaient exprimé des opinions extrémistes concernant la cérémonie de mercredi. Le Pentagone n’a pas voulu fournir plus de détails ; des responsables ont toutefois indiqué à l’Associated Press que les 12 individus entretiennent des liens avec des milices de droite ou ont tenu des propos extrémistes en ligne.

La police fédérale américaine a prévenu les forces de l’ordre que des groupes de droite pourraient essayer de se faire passer pour des membres de la Garde nationale.

On s’inquiète particulièrement de voir les membres de groupes et de milices comme les Oath Keepers et les Three Percenters descendre sur Washington pour mettre le feu aux poudres. Certains de ces groupes recrutent d’anciens militaires, s’entraînent intensivement et ont fréquemment participé à des manifestations antigouvernementales.

Des militants de l’extrême droite auraient aussi participé à l’émeute au Capitole, selon la police.

Le Secret Service s’est enfin inquiété de membres de la Garde nationale qui partagent en ligne des photos ou des détails des opérations auxquelles ils participent.