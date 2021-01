Trump mis en accusation par la Chambre des représentants pour la deuxième fois

Donald Trump compte maintenant à son bilan présidentiel deux accusations du Congrès dans le cadre de procédures de destitution. La Chambre des représentants des États-Unis l’a formellement accusé mercredi d’avoir incité les violences au Capitole, dans un vote de 232 contre 197.

Dix républicains ont brisé les rangs, pour voter avec les démocrates afin d’accuser le président sortant. Le parti ne leur avait pas imposé la ligne de parti cette fois-ci, contrairement à lors des débats du processus de destitution de 2019. Donald Trump est le premier président à avoir été accusé ainsi à deux reprises par la Chambre basse.

La représentante du Wyoming Liz Cheney — numéro trois des républicains à la Chambre — avait accusé Donald Trump mardi d’avoir « trahi » son serment envers la Constitution.

Dan Newhouse, de l’État de Washington, a ajouté sa voix mercredi en lui reprochant à son tour d’avoir « enflammé la foule » de partisans Trumpistes la semaine dernière « par ses mots et sa désinformation ». « Il n’a pas fermement condamné l’attaque ni appelé des renforts lorsque les policiers [du Capitole] ont été dépassés », a-t-il en outre dénoncé. De s’opposer au processus de destitution revient à « cautionner l’inaction du président Trump », a-t-il critiqué à l’endroit de ses collègues.

Au terme de deux heures de débats, la majorité des 211 représentants républicains ont néanmoins rejeté la résolution démocrate accusant le président sortant et visant à l’empêcher de pouvoir briguer de nouveau une élection fédérale.

Tour à tour, les républicains ont accusé les démocrates de fomenter la division au pays, d’avoir entamé la procédure de destitution par pure stratégie politique et de précipiter le processus sans tenir d’audiences, écouter des témoins ou offrir un droit de réplique au président.

Ils ont en outre pour la plupart défendu Donald Trump, niant qu’il ait encouragé ses partisans à prendre d’assaut le Capitole mercredi dernier pour empêcher les élus de confirmer la victoire de Joe Biden.

Tom McClintock, de la Californie, a consenti que le ton de confrontation du président en plein climat de tension politique n’était pas approprié. « Mais est-ce digne d’une destitution ? C’est ce qu’on appelle la liberté d’expression », a-t-il argué. « Si l’on destituait tous les politiciens qui donnent un discours enflammé devant une foule de partisans, cette capitale serait désertée. Voilà ce que le président a fait. C’est tout ce qu’il a fait. […] Chaque mouvement compte une frange d’extrémistes fous », a défendu M. McClintock.

Responsable, mais pas coupable

Le leader des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, avait laissé présager l’issue du vote dans le camp du parti. Il a causé la surprise en reconnaissant pour sa part que le président est en partie responsable de la tentative d’insurrection au Capitole. « Il aurait dû dénoncer immédiatement la horde d’émeutiers lorsqu’il a vu ce qui se passait », a-t-il tranché, en appelant Donald Trump à accepter maintenant sa part de responsabilité, à freiner l’instabilité et à s’assurer que Joe Biden puisse entamer son mandat avec succès.

Mais M. McCarthy s’est néanmoins opposé à endosser le processus de destitution contre le président sortant. Car un vote pour procéder « divisera encore davantage le pays » et « attisera davantage les flammes des divisions partisanes », a-t-il plaidé. Le leader républicain préférerait imposer une motion de censure à Donald Trump, ce qui le réprimanderait publiquement sans pour autant le menacer de destitution ou d’autres sanctions.

Les démocrates et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont toutefois martelé que le président ne pouvait rester en poste un seul jour de plus. « Nous savons que le président des États-Unis a incité cette insurrection, cette rébellion armée contre notre pays. Il doit partir. Il pose un danger immédiat et manifeste au pays que nous aimons tous », a insisté Nancy Pelosi en ouvrant le débat. « N’avons-nous pas le devoir, en vertu de notre serment, de faire tout ce qui est possible pour protéger notre pays et notre démocratie des volontés et des ambitions d’un homme qui a clairement démontré qu’il pose une menace capitale à la liberté, à l’autonomie du gouvernement et à l’état de droit », a-t-elle lancé.

Le Sénat attendra

Le vote de la Chambre basse accuse maintenant officiellement le président sortant d’avoir commis un acte grave passible de destitution. Mais il revient au Sénat de tenir un procès et de déterminer si Donald Trump sera condamné — ce qui n’est jamais arrivé.

Les sénateurs reprendront leurs travaux mardi prochain. La procédure de destitution ne devrait cependant pas être à l’horaire avant mercredi après-midi — soit lorsque Joe Biden aura été assermenté comme président et que le mandat de Donald Trump aura pris fin. Les représentants républicains dénonçaient justement que le processus risque de se poursuivre alors que Donald Trump ne sera plus président.

Le leader républicain au Sénat Mitch McConnell a confirmé à son homologue démocrate Chuck Schumer, selon le Washington Post, qu’il n’acceptera pas de convoquer la Chambre haute plus tôt que prévu.

Pour que Donald Trump soit condamné, il faudrait que le Sénat vote aux deux tiers en ce sens et que 17 sénateurs républicains se rangent donc du côté des démocrates.

Appels au calme

Donald Trump est resté discret, pendant que la Chambre basse débattait de la fin de sa présidence. Muselé par Twitter, Facebook et YouTube qui ont suspendu ses comptes, il a partagé une déclaration écrite par le biais de son bureau. Mais celle-ci ne dénonçait pas une fois de plus le processus de destitution. Elle appelait plutôt au calme.

« Suite aux informations faisant état d’autres manifestations possibles, je demande qu’il n’y ait PAS de violence, PAS de criminalité et PAS de vandalisme de toute sorte », a-t-il insisté. « J’appelle TOUS les Américains à aider à apaiser les tensions et calmer les esprits. »

Le président avait qualifié mardi les démarches des démocrates à la Chambre de « supercherie » et de nouvelle « chasse aux sorcières ». ll s’était en outre défendu d’avoir encouragé ses partisans à attaquer le Capitole, arguant que son discours à leur endroit une heure avant le début de l’émeute était au contraire « tout à fait approprié ». Donald Trump leur a lancé, mercredi midi, qu’ils devaient « se battre farouchement […] parce qu’on ne regagne pas notre pays avec la faiblesse. Il faut être forts ».

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat — Le Devoir.