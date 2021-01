Quoi retenir de la procédure de destitution de Donald Trump?

Le Congrès américain a entamé mercredi matin les débats sur la mise en accusation du président Donald Trump, accusé d’avoir encouragé l’assaut contre le Capitole à Washington. Il pourrait bientôt être le premier président de l’histoire américaine à être deux fois mis en accusation dans une procédure de destitution.

Pourquoi est-il mis en accusation ?

Les démocrates allèguent que Donald Trump a incité à la violente tentative d’insurrection au Capitole américain la semaine dernière. Le 6 janvier, le Congrès s’est réuni afin de confirmer la nomination de Joe Biden en tant que prochain président. Au même moment, Trump a exhorté ses partisans à « se battre » et à « se battre comme un enfer » (fight like hell).

Des centaines de partisans du président Trump ont ensuite pris d’assaut le Capitole, forçant les législateurs et le personnel à fuir les chambres. Cinq personnes sont mortes des suites de l’émeute.

Les membres du Congrès sont revenus quelques heures plus tard et ont confirmé la victoire de Biden. Les démocrates et certains républicains ont alors commencé à demander la destitution immédiate de Trump.

À quoi peut-on s’attendre aujourd’hui ? Est-il probable qu’il soit formellement accusé?

Le vote sur l’acte d’accusation devrait intervenir vers 15 h à la Chambre des représentants. Il devrait être facilement adopté, dans la mesure où les démocrates disposent de la majorité à la Chambre.

Reste-t-il assez de temps pour aller de l’avant avec la procédure de destitution ?

Oui et non. La Chambre est prête à voter la destitution dès aujourd’hui. Plusieurs républicains ont aussi déclaré qu’ils soutenaient sa destitution. Mais le Sénat ne reprendra vraisemblablement pas ses travaux avant le 19 janvier, pour se pencher sur la destitution au plus tôt le 20 janvier en après-midi.

Le Sénat peut tenir un procès pour condamner Donald Trump après la fin de son mandat. Le processus se fait en deux temps: la Chambre des représentants peut accuser un président, mais il revient au Sénat de tenir un procès en ce sens et de condamner le président.

Quelles seront les prochaines étapes ?

Même si Trump est formellement mis en accusation d’ici la fin de la journée, le président ne sera pas démis de ses fonctions tant que le Sénat ne se sera pas prononcé sur son sort. Pour le destituer, il faudra l’appui des deux tiers des sénateurs.

Les démocrates prendront le contrôle de la chambre haute le 20 janvier, mais ils auront besoin du ralliement d’au moins 17 sénateurs républicains pour atteindre la majorité de deux tiers nécessaire à sa condamnation. On ne sait donc pas encore si le Sénat condamnera le président sortant.

Outre la fin précipitée de son mandat, y aurait-il d’autres conséquences s’il est condamné?

La condamnation de Donald Trump lui retirerait les avantages financiers généralement attribués aux anciens chefs d’État américain. Il pourrait également être impossible pour lui d’occuper tout rôle politique au niveau fédéral à l’avenir.

Pourquoi ne pas simplement invoquer le 25e amendement ?

Au lendemain des violences au Capitole, plusieurs élus ont évoqué la possibilité d’écarter le président grâce à l’article 4 du 25e amendement, qui autorise le vice-président et une majorité du cabinet à déclarer le président «inapte» à exercer ses fonctions.

Les démocrates de la Chambre ont appelé le vice-président Pence à destituer le président de cette façon avant de le destituer. Ce dernier a cependant refusé d’invoquer le 25e amendement mardi.

« J’estime qu’un tel acte n’est pas dans le meilleur intérêt de notre nation ni ne correspond à la Constitution », a écrit Mike Pence à la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Quelle est la réaction de Trump?

À huit jours de la fin de son mandat, Donald Trump a jugé la procédure de destitution le visant « totalement ridicule ». Il a adopté un ton combatif, assurant que son virulent discours devant ses partisans avant l’assaut du Capitole était « tout à fait convenable » et dénonçant l’« erreur catastrophique » des réseaux sociaux qui ont suspendu ses comptes.