Un dernier pèlerinage pour Donald Trump

Jacques Légaré - Abonné 13 janvier 2021 10 h 10

« Si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, c’est donc que le règne de Dieu vous a atteints » (Mt 12, 28).

L’aliénation à son meilleur : «John Jacobson, du comité républicain du comté de Cameron, (…) prend la parole pour une prière collective : « Dieu, tu nous as dit que nous devions bénir quiconque bénirait Israël [Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël]. Nous te remercions de nous avoir amené quelqu’un comme lui dans des moments si difficiles. »

Arnaldo Garza [clame] : « Je vais continuer à le soutenir. Il suit la Bible plus que tout autre président. C’est pour ça que je l’aime ».



Il est là le cancer dans toute démocratie. Dieu n’a jamais été démocrate. Nulle part. Plus vicieux, il raisonne à coups de paraboles, jamais au moyens d’analyses fines, de raisonnements serrés et de vérifications contrôlées.



Pour vérifier la nocivité de cette influence biblique, il faut lire Normand Rousseau : «Monsieur Jésus».

Nous n'avons pas idée tout ce que les Américains y puisent a contrario de la pensée de Pères fondateurs de leur démocratie :



page. 392 : «Selon Paul et l’Église, il faut lire les Écritures non pas au pied de la lettre, mais en esprit (2 Cor 3, 6) »



À cette aune-là, on peut donc en dire tout et n’importe quoi. Aucune interprétation ne peut prétendre à la vérité puisque chacun peut y aller de la sienne, sans preuve de sa validité. Enfin, à cette aune-là la Résurrection n’est qu’une fable explicative de la résilience et toute l’histoire de Jésus un fait divers banal dans l’empire romain et une tragédie personnelle pour un rebelle vaincu.



Rousseau continue : p. 392 :



«Le Catéchisme canonise les yeux fermés tous les criminels de l’AT. (Catéchisme No 61). »



p. 393 : «« Vous êtes dans l’erreur, en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » (Mt 22, 29) ».

Comme si ces deux éléments nous donnaient la vérité, et sur toutes choses. Voilà bien l’origine de l’obscurantisme et le peu d'influence politique de leurs savants, écrivains et intellectuels.



On n'a pas idée des dommages nés de cette pensée délirante.



Vive nos Cegeps !