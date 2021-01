La secrétaire américaine aux Transports démissionne

La secrétaire américaine aux Transports Elaine Chao a annoncé jeudi sa démission, mentionnant son « trouble » face à l’invasion du Capitole par des partisans du président Donald Trump la veille.

« Notre pays a vécu un événement traumatisant, totalement évitable […] qui m’a tellement troublée que je ne peux pas l’ignorer », a justifié dans un communiqué celle qui est aussi l’épouse du chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell.

Elaine Chao est la première membre du cabinet de Donald Trump à annoncer sa démission depuis les violences du Capitole mercredi.

Sa démission a été fraîchement accueillie par les élus démocrates, qui réclament la mise à l’écart du pouvoir de Donald Trump après les violences commises par ses partisans.

Si la secrétaire « trouve les événements d’hier à ce point répréhensibles, elle devrait convaincre le cabinet d’invoquer le 25e amendement, et non pas abdiquer la fonction qui lui permet de le faire », a souligné l’élue démocrate de la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio-Cortez, estimant que démissionner 13 jours avant la fin du mandat de Donald Trump n’était « pas grand chose de plus que des tentatives de se protéger ».

« Ces démissions ne veulent rien dire désormais. Des rats qui quittent le navire en train de couler », a tonné une autre élue de la Chambre, Jackie Speier. « Ils devraient invoquer le 25e amendement. »