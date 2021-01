Les plus récents développements à Washington

15:17 : Joe Biden devrait faire une déclaration prochainement.



15:16 : L'Agence France-Presse confirme que du gaz lacrymogène a été utilisé dans la rotonde du Capitole, après l'irruption de manifestants pro-Trump. Les élus ont reçu pour consigne d'enfiler des masques à gaz.



15:13 : Dans un tweet, le président Trump demande aux manifestants de rester pacifiques. « Je demande à tout le monde au Capitole des États-Unis de rester pacifique. Pas de violence! Rappelez-vous, NOUS sommes le Parti de la loi et de l'ordre - respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Je vous remercie! »





I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Photo du service de police du Capitole qui protège les portes du Congrès, armes en main. pic.twitter.com/H14OhXe7Ts — Marie Vastel (@M_Vastel) January 6, 2021



Police detain protesters outside the House chamber. pic.twitter.com/sP8suhZVcJ — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

BREAKING: DC paramedic source tells me one person shot in Capitol. CPR in progress — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 6, 2021

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021





La police arrête des manifestants à l'extérieur de la chambre de la Chambre.Une personne aurait été atteinte par balle.Selon des médias américains, la situation dégénère à l’intérieur du Capitole. Du gaz lacrimogène aurait aussi été utilisé.Des partisans font irruption dans la Chambre.La mairesse de Washington DC a déclaré un couvre-feu dans toute la ville à partir de 18 heures.Le débat au Sénat est suspendu. Les sénateurs sont barricadés à l'intérieur.

14:18 : Des manifestants pro-Trump pénètrent à l'intérieur du capitole.