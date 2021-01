Les électeurs géorgiens de nouveau aux urnes

Pas de file d’attente ni d’irrégularités constatées : les électeurs géorgiens affluaient à un rythme continu ce matin dans un bureau de vote situé dans le gymnase du Dumbar Neighborhood Centre, à Atlanta.

« J’ai voté en pensant à l’avenir de mes enfants, en pensant aux droits des Afro-Américains et des personnes de couleur », a expliqué au Devoir Curtis Harvin en quittant le bâtiment. « La Géorgie est bleue [depuis l’élection présidentielle du 3 novembre], c’est le temps de poursuivre le changement en portant cette fois les démocrates au Sénat », a-t-il poursuivi.

Après avoir enregistré son vote, Thomas Gray a pu serrer la main du candidat démocrate Jon Ossoff, venu rencontrer quelques électeurs devant les caméras de télévision.

« Oui, j’ai voté pour lui. On a besoin de changement, surtout pour ne pas revivre ces quatre dernières années », a-t-il expliqué en aparté.

L’enjeu de cette double élection sénatoriale est crucial pour l’avenir du pays : elle déterminera qui des démocrates ou des républicains contrôlera le Sénat. Les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler affrontent respectivement Jon Ossoff, un producteur audiovisuel, et Raphael Warnock, un militant des droits civiques et pasteur à l’église où officiait Martin Luther King.

Les républicains n’ont qu’à conserver l’un des deux sièges en jeu pour maintenir leur mainmise sur la Chambre haute. Mais si les démocrates remportent les deux sièges, le Sénat sera partagé à égalité entre les deux partis et il reviendra à la vice-présidente démocrate Kamala Harris de trancher. Un scénario qui permettrait au président Joe Biden d’avoir la voie libre pour faire adopter son programme politique.

Observateurs

À quelques mètres de la porte d’entrée du centre communautaire, le pasteur Kimble Sorrells, col au cou et baskets aux pieds, observait les allées et venues des électeurs. « Je suis un bénévole non partisan. Je garde un œil sur le déroulement du vote et je vais rapporter toutes mes préoccupations. » Mais pour l’instant, tout se déroule rondement, a-t-il assuré.

Même son de cloche du côté de Lynn Martin, une bénévole démocrate, qui se tenait alerte à quelques pas de là. « C’est une élection extrêmement importante pour le pays et pour le monde entier. Tout le monde nous regarde. »

À l’intérieur du bureau de votes, les machines à voter étaient postées tout autour du gymnase, sous les paniers de basket-ball. « Il y a trois étapes, explique Brian David, un employé du bureau de vote. Les électeurs doivent tout d’abord confirmer leur identité. Ensuite, ils remplissent leur bulletin de vote et l’impriment. Et à la dernière étape, ils scannent leur bulletin. »

Les bureaux de vote ferment à 19 h ce soir, mais les résultats pourraient n’être connus que dans quelques jours, comme ce fut le cas lors de la présidentielle du 3 novembre. Au moins 1,3 million de bulletins de vote postaux ont été réclamés par les électeurs géorgiens pour ce vote décisif.

Par ailleurs, plus de trois millions d’électeurs géorgiens ont voté par anticipation (sur un total de sept millions d’électeurs inscrits), ce qui constitue un record pour le second tour d’une élection en Géorgie. De ce nombre, environ 41 000 Géorgiens qui n’avaient pas voté pour la présidentielle ont participé au second tour des sénatoriales. Certains de ces électeurs étaient trop jeunes pour voter en novembre.

