Biden et Trump en Géorgie à la veille d’une élection décisive

Donald Trump et Joe Biden convergent lundi vers la Géorgie pour soutenir leurs candidats dans une double élection sénatoriale décisive, au lendemain de la diffusion d’un enregistrement du milliardaire républicain qui a fait l’effet d’une bombe, mais dont l’impact sur le scrutin reste incertain.

Deux mois après la présidentielle, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face au démocrate Joe Biden, malgré les audits, nouveaux comptages et multiples décisions des tribunaux à son encontre.

Dans un appel stupéfiant, Donald Trump a demandé samedi au responsable des élections en Géorgie de « trouver » les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans cet État clé. Et de marteler que l’élection lui avait été « volée » lors d’une vaste fraude dont il n’a pas apporté de preuves.

Malgré les menaces voilées, le responsable, un républicain, n’a pas cédé. « Nous pensons que nos chiffres sont bons », a répondu Brad Raffensperger au président sortant.

Un « abus de pouvoir éhonté », a tonné la future vice-présidente Kamala Harris, qui faisait justement campagne en Géorgie. Chez les républicains, de rares voix se sont indignées.

Mais Donald Trump bénéficie d’un grand soutien au sein du Grand Old Party. La sénatrice républicaine Kelly Loeffler, qui jouera son siège dans cet État mardi, n’a pas répondu à une question sur le scandale lancée à la volée lors d’un acte de campagne. Et si la nouvelle ne s’était pas encore répandue auprès des spectateurs, plusieurs électeurs de Donald Trump soutenaient, comme lui, qu’il avait bien remporté l’élection.

Les leviers du pouvoir

Pancartes électorales, bus de candidats, porte-à-porte et rassemblements partisans : deux mois après la présidentielle, la Géorgie a retrouvé des airs de campagne d’envergure nationale avant la double élection sénatoriale de mardi.

Avec en point culminant la visite lundi du président sortant et du président désigné. Une rare concomitance témoignant de l’importance décisive de ce scrutin, qui va déterminer le contrôle du pouvoir à Washington pour les quatre prochaines années.

La Géorgie n’a pas élu de démocrate au Sénat depuis 20 ans. Mais s’ils réalisent le double exploit, les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff feront basculer la chambre haute dans leur camp, donnant tous les leviers du pouvoir à Joe Biden.

Avec alors 50 sièges chacun pour les républicains et les démocrates, la future vice-présidente Kamala Harris aurait le pouvoir de départager les votes, et donc de faire pencher la balance du côté démocrate au Sénat, aujourd’hui à majorité républicaine.

Joe Biden arriverait ainsi à la Maison-Blanche avec une Chambre des représentants et un Sénat démocrates, ce qui lui permettrait d’appliquer son programme.

« Trump 2020 »

Pour soutenir les républicains, Donald Trump donnera lundi soir ce qui devrait être son dernier grand rassemblement partisan avant de quitter la Maison-Blanche le 20 janvier. Le milliardaire devrait être reçu en héros à Dalton, dans une circonscription rurale et conservatrice du nord-ouest de la Géorgie. Car dans les campagnes, les pancartes « Trump 2020 » restent nombreuses. Plus d’ailleurs que celles des sénateurs qu’il vient soutenir : les ex-homme et femme d’affaires Kelly Loeffler, 50 ans, et David Perdue, 71 ans.

Joe Biden sera lui à Atlanta, capitale de la Géorgie. Le président désigné démocrate fera campagne avec Raphael Warnock, un pasteur noir âgé de 51 ans, et Jon Ossoff, producteur audiovisuel de 33 ans.

Le bras droit de Donald Trump, Mike Pence, sera lui dans une région rurale du sud d’Atlanta.

Les candidats au coude-à-coude

« Tout se joue » lors de l’élection mardi, le « futur de notre pays », a lancé la démocrate Kamala Harris lors d’un rassemblement partisan à Savannah, grande ville coloniale où elle faisait campagne avec les deux candidats.

Pour les républicains, c’est aussi l’avenir du pays qui est en jeu. « Nous sommes le pare-feu pour empêcher le socialisme d’arriver en Amérique », a affirmé Kelly Loeffler à ses partisans réunis à Cartersville, petite bourgade coquette.

Les sondages montrent les candidats au coude-à-coude : Jon Ossoff défiera David Perdue, tandis que Raphael Warnock affrontera Kelly Loeffler.

Sur papier, les républicains partent favoris dans cet État conservateur. Les démocrates s’appuient toutefois sur la victoire le 3 novembre de Joe Biden, une première en Géorgie depuis 1992, pour y croire. Tous ces facteurs donnent une situation « vraiment trop serrée pour faire un pronostic », souligne Trey Hood, professeur à l’Université de Géorgie.