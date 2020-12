Trump accorde un pardon à Paul Manafort et au père de son gendre

Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a accordé mercredi des pardons et des commutations de peine à 29 personnes, dont l’ancien directeur de sa campagne présidentielle Paul Manafort et Charles Kushner, le père de son gendre. Le président a donc accordé la clémence par le biais de pardons ou de commutations de peine à 49 personnes au cours des deux derniers jours.

Les grâces accordées à Paul Manafort et à Roger Stone, qui avait vu sa peine être commuée il y a quelques mois par M. Trump, soulignent la détermination du président à utiliser le pouvoir de son poste pour venir en aide à ses associés qui ont été condamnés dans la foulée de l’enquête de Robert Mueller sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016.

Donald Trump a donc maintenant gracié quatre personnes reconnues coupables dans cette enquête, dont l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et le conseiller de campagne George Papadopoulos, qui avaient plaidé coupables d’avoir menti au FBI.

Paul Manafort avait été condamné à plus de sept ans de prison pour des crimes financiers liés à son travail en Ukraine et figurait parmi les premières personnes inculpées dans le cadre de l’enquête de Robert Mueller sur les liens entre la campagne Trump et la Russie. Il a été placé en détention à domicile en mai dernier en raison d’éclosions de COVID-19 dans des établissements carcéraux fédéraux.

Paul Manafort a remercié Donald Trump et a fait son éloge dans un gazouillis, affirmant que l’Histoire montrerait qu’il en avait accompli davantage que n’importe lequel de ses prédécesseurs.

Charles Kushner est le père du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Ce magnat de l’immobilier avait plaidé coupable à des accusations d’évasion fiscale et de dons de campagne illégaux il y a des années. Donald Trump et Charles Kushner se sont connus dans les milieux de l’immobilier et leurs enfants se sont mariés en 2009.

Le président a également gracié, mardi, d’anciens membres du Congrès qui l’appuyaient depuis sa campagne de 2016 et d’anciens mercenaires du gouvernement condamnés pour les meurtres de civils en Irak.