Biden s’en prend à l’«attaque à la démocratie» de Trump

Le secrétaire américain à la Justice, Bill Barr, qui avait subi les critiques de Donald Trump pour n’avoir pas apporté de l’eau à son moulin en dénonçant une quelconque fraude électorale susceptible d’invalider la victoire de Joe Biden, a démissionné lundi. « Bill partira juste avant Noël pour passer les Fêtes avec sa famille, le secrétaire à la Justice adjoint, Jeff Rosen, une personne incroyable, assurera l’intérim », a tweeté Donald Trump. Le président sortant s’obstine à dénoncer des fraudes massives et refuse de reconnaître sa défaite. Son camp n’a jamais réussi à apporter la moindre preuve pour étayer ces accusations et les dizaines de recours en justice qu’il a présentés ont été quasiment tous rejetés, y compris par la Cour suprême. Le président républicain a plusieurs fois déploré l’inaction sur ce terrain de Bill Barr, pourtant l’un de ses plus fidèles alliés. Or ce dernier a isolé un peu plus Donald Trump en affirmant, début décembre, n’avoir constaté aucune « fraude à une échelle susceptible de changer le résultat de l’élection ».

Agence France-Presse