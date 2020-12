La croisade de Trump, un défi inédit pour la démocratie américaine

Les institutions ont tenu bon face aux coups de boutoir de Donald Trump, qui refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle. Mais la démocratie américaine, considérablement secouée, pourrait peiner à s’en remettre.

Avant même le 3 novembre, le milliardaire républicain avait assuré que le scrutin serait « truqué », ce qu’il répète depuis à chaque occasion, malgré la nette victoire du démocrate Joe Biden en voix (sept millions d’avance) et en grands électeurs (306 contre 232).

« On n’a jamais vu un président sortant agir ainsi », même en cas de course serrée, souligne David Farber, professeur d’histoire à l’Université du Kansas. « La légitimité de nos institutions n’a jamais été autant mise en cause, à part pendant la Guerre de Sécession. »

Faisant état de « fraudes massives » sans en apporter la preuve, Donald Trump et ses alliés ont introduit une cinquantaine de plaintes dans tout le pays et exercé des pressions sur les autorités en charge du dépouillement.

Les juges, y compris ceux de la Cour suprême, et les élus locaux, même républicains, n’ont pas cédé et les grands électeurs se retrouveront lundi, dans chaque État, pour enregistrer leurs votes. « Les Américains peuvent en être fiers », estime M. Farber.

Mais le discours présidentiel a fait mouche auprès d’une partie de la population : un tiers des Américains pensent que Joe Biden doit sa victoire à des fraudes, un chiffre qui monte à 77 % chez les électeurs de Donald Trump, selon un sondage de l’université Monmouth.

« Ce type de poison peut s’infiltrer dans la démocratie et miner la légitimité des politiques conventionnelles », craint l’historien. « On verra comment les choses vont tourner mais il y a clairement un danger pour la République. »

Bulles médiatiques

Les accusations de Donald Trump ont prospéré dans un contexte propice, relève Wendy Schiller, professeure de sciences politiques à l’université Brown.

À cause de la pandémie, les gens n’ont plus de discussions dans les lieux de culte, de travail ou de fête. En parallèle, ils consomment encore plus de médias mais choisissent ceux qui confortent leurs vues, comme les petites chaînes Newsmax et OAN (One America News) pour les pro-Trump. « Il n’y a plus de place pour la contradiction », dit-elle.

« On peut vraiment choisir sa réalité aujourd’hui, en choisissant quelles chaînes suivre et quels sites consulter. […] Ce n’est pas très bon pour la démocratie, parce que cela solidifie les opinions », assure également Thomas Holbrook, professeur de politiques publiques à l’Université du Wisconsin.

En se murant dans le silence ou en embrassant les thèses du président, les élus républicains du Congrès ont encore renforcé les doutes des électeurs conservateurs.

« Il n’y a personne en qui ils aient confiance qui dise le contraire de Donald Trump », regrette Michael Nelson, politologue au Rhodes College, pour qui ces élus sont paralysés par la « peur de mettre leur base en colère ».

« Conviction profonde » ou réflexe de « mauvais perdant » ?

Dans ce contexte, Joe Biden devrait rencontrer de « vives résistances » pendant les six premiers mois de sa présidence, prédit Wendy Schiller. Pour l’universitaire, elles se tasseront quand la population sera vaccinée contre la COVID-19, que l’économie redécollera et que « les gens verront que Trump est bien parti ».

« Aux États-Unis, nous avons la chance d’avoir un État de droit solide. Je ne suis donc pas trop inquiet pour l’année à venir », estime également Michael Nelson, qui craint toutefois de « voir la démocratie s’éroder » lors des prochains scrutins présidentiels.

Donald Trump « a abaissé la barre de ce qui est acceptable », et les perdants pourraient désormais se tourner systématiquement vers les tribunaux, craint aussi M. Holbrook.

Quant à ceux qui se disent convaincus que l’élection était truquée, « c’est dur de déterminer si cela reflète une conviction profonde » ou si c’est un réflexe de « mauvais perdant » pour se sentir mieux, dit-il.

Si la première hypothèse se confirmait, cela pourrait « élever le seuil de tolérance pour des formes de protestation potentiellement illégales », met-il en garde. « Les gens mécontents pourraient accepter des actions marginales, comme celles des milices. »

Le week-end dernier, des dizaines de personnes armées ont ainsi encerclé la maison de l’élue du Michigan en charge des élections. Sur une vidéo de la scène, publiée sur Internet, une des manifestantes s’engage à « continuer à se battre pour rendre l’élection au président » Donald Trump. « Ce n’est qu’un début », promet-elle.