Les Etats-Unis ont accordé vendredi une autorisation en urgence au vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech contre la COVID-19, a annoncé la directrice scientifique de l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans une lettre.

Une immense opération de logistique va être immédiatement lancée, dans les heures qui viennent, pour distribuer le vaccin aux quatre coins du pays.

Un comité consultatif doit se réunir jeudi prochain pour rendre son avis sur le vaccin de Moderna, après étude des données complètes des essais cliniques.

Les États-Unis, pays le plus touché au monde en chiffres absolus, ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 235 000 cas recensés en 24 heures, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence. La première économie mondiale enchaîne les records : depuis une semaine, à l’exception du week-end, les chiffres de nouvelles contaminations quotidiennes sont supérieurs à 200 000. Relativement à cette flambée de l’épidémie, de nouvelles restrictions sont prises localement : à New York, les restaurants ne pourront plus servir en intérieur à partir de lundi.

La situation épidémiologique reste précaire au Royaume-Uni, avec une flambée de cas à Londres et dans le Sud-Est. Mais le pays a lancé mardi sa campagne de vaccination, après avoir été le premier pays à donner son feu vert au vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech.

Le Canada, Bahreïn et l’Arabie saoudite l’ont depuis imité, et l’Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d’ici la fin décembre. Le Mexique a, lui, donné son approbation plus tôt dans la soirée.