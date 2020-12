La Maison-Blanche conteste les mesures canadiennes sur les produits laitiers

Les États-Unis ont ouvert un nouveau chapitre mercredi dans le livre des tensions commerciales avec le Canada, accusant officiellement Ottawa de limiter injustement la capacité des producteurs laitiers américains de vendre leurs produits au nord de la frontière.

Une «demande de consultations» anodine est la première étape de ce qui pourrait être le premier différend commercial à part entière entre les deux pays depuis l’entrée en vigueur de l’accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) en juillet.

Robert Lighthizer, l’homme fort du président Donald Trump en matière de commerce, a déclaré mercredi que les États-Unis avaient formellement demandé des consultations pour aborder les limites imposées par le Canada sur les importations d’une variété de produits laitiers.

La façon dont le Canada a distribué ses contingents tarifaires pour les produits soumis à la gestion de l’offre comme les laits, les fromages, les poudres, le yogourt et même la crème glacée, se trouve au cœur des tensions.

Le Conseil américain des exportations de produits laitiers s’était plaint en juin que de présumés «contingents tarifaires» du Canada privaient les agriculteurs américains d’un accès légitime aux marchés du nord de la frontière.

Les responsables commerciaux américains et les défenseurs de l’industrie laitière affirment qu’une grande partie de ces quotas a été allouée aux transformateurs plutôt qu’aux producteurs, privant de fait les agriculteurs américains de leur juste part du marché canadien soumis à la gestion de l’offre.

«Les mesures du Canada violent ses engagements et nuisent aux producteurs et aux producteurs laitiers américains», a déclaré le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, dans un communiqué.

Les États-Unis sont «déçus» de se lancer dans le tout premier différend sous l’AEUMC, qui est censé offrir aux producteurs américains «un accès plus équitable au marché laitier hautement protégé du Canada», a-t-il déclaré.

«Cette action démontre que les États-Unis n’hésiteront pas à utiliser tous les outils disponibles pour garantir aux travailleurs, agriculteurs, éleveurs et entreprises américains les avantages que nous avons négociés.»

Le gouvernement canadien soutient que ces quotas respectent tout à fait les limites permises par le nouvel accord de libre-échange nord-américain.

«Comme tous les aspects des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, le Canada prend ses obligations très au sérieux», a déclaré Youmy Han, porte-parole de la ministre du Commerce international, Mary Ng.

Bien que cela ne soit pas inattendu, puisque Robert Lighthizer et les producteurs laitiers américains ont commencé à exprimer leurs inquiétudes plus tôt cette année, les développements de mercredi marquent officiellement la fin de la lune de miel commerciale.

«Avec l’administration Trump, c’est souvent” prêt, tirez, visez “», a déclaré Adam Taylor, fondateur d’Export Action Global, une société de conseil en commerce international.

«C’est encore un autre exemple de cela, où la simplicité et le manque de compréhension complète de la complexité de certaines questions passent avant la réalité.»

La prochaine étape, en supposant que le processus de consultation ne produit pas de résolution, serait de mettre en place un groupe de résolution des différends - un mécanisme, a noté Adam Taylor, dont les négociateurs américains se sont battus pour se débarrasser lors de l’effort de renégociation de l’ALENA en 2018.

«Cela montre bien que le Canada a négocié un ensemble de dispositions dans le nouvel accord modernisé qui figuraient dans l’ancien accord et qui étaient essentielles pour se protéger contre l’interprétation arbitraire des choses et, en fin de compte, protéger les intérêts canadiens à la table.»

Le Conseil américain des exportations de produits laitiers, et son président Tom Vilsack, a mis la table en juin en se plaignant du fait que les contingents tarifaires du Canada bloquaient l’accès du marché canadien aux agriculteurs américains.

Mais compte tenu de qui dirige le conseil, il est prudent de supposer que le différend ne disparaîtra pas une fois que Donald Trump quittera la Maison-Blanche: Tom Vilsack serait le candidat du président élu Joe Biden pour diriger le département américain de l’Agriculture, après avoir occupé ce poste sous Barack Obama.

En juin, le Conseil américain des exportations de produits laitiers avait déclaré que la répartition des quotas par le Canada décourageait l’importation de certains produits de grande valeur, offrant plutôt un accès au marché à des concurrents peu incités à en profiter.

«Nous exhortons le gouvernement américain à agir immédiatement pour garantir que ces dispositions soient mises en œuvre de bonne foi,» avait affirmé Tom Vilsack.

Même s’il est trop tôt pour savoir si les produits laitiers pourraient un jour rivaliser avec le bois d’oeuvre en tant que discorde perpétuelle entre deux des plus grands et des plus proches partenaires commerciaux du monde, le problème ne semble pas pouvoir se résoudre rapidement.

«Je pense que ce sera toujours un irritant entre le Canada et les États-Unis», a déclaré Andrea van Vugt, qui était conseillère en politique étrangère et en commerce de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

«Tout le monde avait espéré, avec la conclusion de l’AEUMC et les quantités supplémentaires accordées aux États-Unis sur les produits laitiers, que nous ne réglions pas ce différend ou ne le résolvions pas, mais que nous répondions toutefois aux préoccupations des États-Unis.»

La présence de Tom Vilsack dans l’administration Biden n’augure certainement pas une résolution rapide, a-t-elle ajouté.

«Je crois que la température pourrait augmenter.»