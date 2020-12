Trump signe un décret symbolique du «nationalisme vaccinal»

Chacun à leur façon, Donald Trump et Joe Biden ont prévenu mardi que la bataille contre la COVID-19 devenait non plus un problème scientifique mais logistique et industriel, les États-Unis n’ayant pas à ce jour sécurisé l’approvisionnement nécessaire en doses de vaccin pour ses 330 millions d’habitants.

Le président sortant a signé un décret qui stipule qu’aucune dose ne sera exportée avant que chaque Américain ait accès aux vaccins. Il a rappelé qu’il avait le pouvoir d’invoquer une loi préemptant la production des usines américaines, même s’il ne pensait pas que ce serait nécessaire.

De son côté, son successeur qui prendra le pouvoir le 20 janvier, Joe Biden, a averti qu’à moins de nouveaux crédits votés par le Congrès pour la distribution et la production de vaccins, les vaccinations pourraient s’arrêter après la phase initiale.

Les deux hommes ont des ambitions comparables, mais dans l’incertitude de l’approvisionnement et l’empressement des annonces symboliques, leurs chiffres varient. Le gouvernement sortant pense pouvoir vacciner 100 millions d’Américains avant fin mars (il disait viser fin février il y a une semaine). Joe Biden a donné comme objectif 100 millions de doses injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat, soit fin avril.

Pfizer / BioNTech et Moderna, dont les vaccins en deux doses devraient être autorisés aux États-Unis en décembre, ont chacun des contrats pour 100 millions de doses, ce qui devrait suffire pour la phase initiale (résidents de maisons de retraite, professionnels de santé, et une partie des groupes prioritaires qui seront désignés ensuite).

Pour la suite, les États-Unis auront besoin de Johnson & Johnson, qui pourrait demander une autorisation fin janvier ou début février selon Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l’opération Warp Speed du gouvernement. Et d’AstraZeneca / Oxford, fin février ou début mars. Sans compter deux autres projets également financés par Washington (Novavax et Sanofi / GSK), mais pas avant mi-2021.

Mais le décret signé par M. Trump est symbolique de son approche « America First ». Il veut « inscrire le nationalisme vaccinal dans la loi », dit à l’AFP Matthew Kavanagh, de l’Université Georgetown. « Il n’est ni éthique ni bon pour les Américains de suggérer que chaque personne en bonne santé aux États-Unis ait besoin d’être vaccinée avant la première personne vulnérable en Inde, en France ou en Colombie », a-t-il jugé.

Le reste du monde devra donc principalement compter sur les usines des fabricants en Europe.

Transparence

Dans un rapport de 53 pages publié mardi en prévision d’une réunion cruciale jeudi du comité d’experts indépendants conseillant l’Agence américaine des médicaments (FDA), les scientifiques ont fait leur compte rendu des données complètes de l’essai clinique mené par Pfizer sur 44 000 participants, dont la moitié a reçu un placebo et l’autre moitié le vaccin.

Aucune autre agence réglementaire n’a publié un tel document, pas même le régulateur britannique qui a déjà autorisé le vaccin. Mais la FDA, qui se voit comme l’agence de référence dans le monde, soigne la transparence de sa procédure pour rassurer le grand public sur la sécurité et l’innocuité du vaccin, développé en moins d’un an.

Le compte rendu confirme la très haute efficacité du vaccin, à 95 %, qui avait été annoncée par les fabricants, c’est-à-dire que les deux doses espacées de trois semaines réduisent de 95 % le risque de contracter la COVID-19, en particulier les formes graves.

Surprise, les données suggèrent même que la première dose aide à prévenir la COVID-19 au bout d’une dizaine de jours, avec une efficacité entre les deux doses estimée à 52 %, même s’il ne s’agit pas de « conclusions définitives ».

Le patron de Pfizer, Albert Bourla, a d’ailleurs prévenu mardi que ce serait « une grande erreur » de ne pas prendre la seconde dose, qui permet de « presque doubler la protection ».

Le vaccin « semble aussi bon si ce n’est meilleur que prévu », a dit à l’AFP Andrew Morris, infectiologue à l’université de Toronto.

« La prévention de la maladie grave reste la meilleure nouvelle » dit Saad Omer, directeur de l’Institut de santé globale de Yale, à l’AFP.

Effets secondaires

Côté effets secondaires, l’analyse fine confirme que le vaccin provoque très souvent des réactions douloureuses au niveau de l’injection dans le bras (de l’ordre de 80 %).

Les personnes vaccinées devront aussi se préparer à des effets indésirables non dangereux mais pénibles : fatigue pour une moitié ou plus, maux de tête, courbatures, plus rarement de la fièvre (15,8 %).

La FDA a soulevé l’existence de quatre cas de paralysie faciale de Bell (en général temporaire et non grave), sur plus de 18 000 personnes vaccinées, et recommandé une vigilance spécifique.

Quant aux effets indésirables graves, la FDA en a recensé seulement deux : une blessure à l’épaule liée à l’injection, et un cas de gonflement des ganglions. Il a toutefois conclu au « profil de sécurité favorable » du vaccin.