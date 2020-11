Donald Trump Jr., fils ainé du président américain sortant, Donald Trump, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, a-t-on appris vendredi auprès de son porte-parole.

« Don a été testé positif au début de la semaine et est en quarantaine depuis qu'il a eu le résultat », a indiqué un porte-parole, précisant qu'il n'avait absolument aucun symptôme.

Donald Trump avait annoncé début octobre qu'il avait été reçu un résultat positif à la maladie, tout comme sa femme Melania. Il avait été hospitalisé pendant plusieurs jours à l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington.



Quelques jours plus tard, la Première dame avait annoncé que leur fils Barron avait lui aussi été infecté par le coronavirus.



L'annonce des résultats de test positifs de Donald Jr., 42 ans, intervient quelques heures après celle d'Andrew Giuliani, fils de Rudy Giuliani, avocat personnel du président américain.



L'épidémie est en phase «exponentielle» aux États-Unis, selon les autorités sanitaires.Plus de 200 000 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés jeudi, ainsi que plus de 2000 morts, une barre qui n'avait plus été franchie depuis des mois.Les Américains ont été invités à s'abstenir de voyager pour Thanksgiving, le 26 novembre, plus grande fête familiale des États-Unis, à l'occasion de laquelle des records de fréquentation sont traditionnellement battus dans les aéroports et sur les routes.Et partout dans le pays, les responsables locaux ont dû se résoudre à imposer de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du virus.En Californie, environ 94 % de la population sera placée à compter de samedi sous couvre-feu, pour une durée d'un mois.