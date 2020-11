Importante manifestation pour Trump à Washington

Plusieurs milliers de manifestants se sont massés au centre-ville de Washington samedi pour dénoncer que l’élection ait été « volée » à Donald Trump. Ses partisans ont tous martelé, pancartes en mains, que le milliardaire républicain avait bel et bien été réélu président des États-Unis la semaine dernière.

« Stop the Steal! », scandaient-ils régulièrement, en alternant avec des « USA! USA! »

De New York en passant par la Pennsylvanie, la Floride et même le Colorado, ces électeurs républicains avaient tous fait le trajet pour soutenir leur candidat. Le président sortant est passé les saluer, à bord de son convoi automobile.

« Je ne crois pas que Biden a gagné », tranche une dame venue de Pennsylvanie.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit que cette élection a été volée », renchéri Chris, venu de New York.

Zumi, qui est partie du Colorado pour Washington, s’étonne quand on lui demande si elle croit encore que Donald Trump a des chances de renverser les résultats et de gagner l’élection. « Il a déjà gagné!, réplique-t-elle, catégorique. C’est les médias traditionnels qui ne veulent pas qu’on le sache. »

Bien que les autorités électorales aient certifié cette semaine que les élections présidentielles n’ont pas été entachées de fraude, les Trumpistes n’y croient rien. Impossible, à leurs yeux, que Donald Trump n’ait pas gagné compte tenu de la taille de ses rassemblements depuis des mois

La violence suivra?

Parmi les manifestants, des membres du groupe Proud Boys vêtus de pantalons cargos et de vestes pare-balles étaient aussi présents.

Trey Pendergraft, un vétéran du Texas, prédit que les partisans de Trump ne demeureront pas aussi patients encore longtemps. « Vous ne pouvez pas voler une élection et croire qu’il n’y aura pas de conséquences », argue-t-il. « Si cela n’est pas corrigé, on va se diriger vers de la violence. [...] Nous sommes une nation née de la guerre. Vous n’allez pas voler une élection au peuple et s’attendre à ce qu’on se laisse faire. »

Chris, de New York, ne va pas aussi loin. « Je ne crois pas qu’on va voir une guerre civile. C’est une manifestation pacifique », insiste-t-il. « Nous allons nous battre devant les tribunaux. »

Et si les tribunaux — où les recours de Trump commencent à s’essouffler — confirment la victoire de Joe Biden? « Ça ne veut pas dire qu’on est obligé d’accepter la légitimité du nouveau président. »

Au moment où ces lignes étaient écrites, la manifestation demeurait pacifique.

Des contre-manifestants ont cependant promis de rejoindre les pro-Trumpistes en cours d’après-midi.

La police de Washington était aux aguets. Le centre-ville de la capitale a été bouclé.



Ce reportage a été financé grâce au soutien financier du Fonds de journalisme international Transat — Le Devoir.