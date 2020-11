Trump improvise, au détriment de la démocratie

Incapable d’admettre la défaite ? Habité d’ambitions politiques ? Toujours en quête d’adulation ? Les experts ne s’entendent pas pour expliquer la réaction de Donald Trump depuis qu’il a perdu l’élection présidentielle. Tous s’entendent cependant pour dire que la réplique du président sortant, depuis une semaine, semble avant tout improvisée.

« Il ne peut pas concevoir qu’il ait perdu », explique Charles Black, un ex-stratège républicain qui a œuvré au sein des campagnes présidentielles de Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush et John McCain.

« Trump croit sincèrement qu’on lui a volé cette élection », rapporte M. Black, des échos qu’il a obtenus sur l’état d’esprit du président sortant. « Sa réaction logique lorsque quelque chose comme cela se produit, comme il l’a fait tout au long de sa carrière professionnelle, c’est d’intenter des poursuites judiciaires. »

Le milliardaire républicain ne s’attendait visiblement pas du tout à perdre la présidence la semaine dernière.

Le politologue Scott Ainsworth croit que sa réaction n’a donc rien d’ordonné. « Je ne crois pas qu’il ait planifié quoi que ce soit au-delà du 3 novembre [date du scrutin] », suppose le professeur de sciences politiques à l’Université de Géorgie. « Je ne suis pas certain que le président Trump ait une stratégie politique soigneusement établie. Ce n’est pas dans sa nature et je ne crois pas qu’il s’attendait à se retrouver dans cette position. »

Donald Trump refuse depuis que Joe Biden a été déclaré élu, samedi, de lui concéder la victoire. Il conteste en outre les résultats du scrutin et allègue sans relâche qu’il est victime d’une « fraude électorale ».

Le professeur Paul Schiff Berman, de l’Université George Washington, n’y voit rien de plus que de « l’esbroufe » motivée par « son propre ego ». « Il essaie de créer suffisamment d’ambiguïté afin de pouvoir plaider, par la suite, qu’il n’a pas réellement perdu, que l’élection lui a été volée et qu’il peut donc tenter de se présenter à nouveau lors de l’élection de 2024, ou lancer un réseau télévisé ou encore se recycler dans le commentaire politique », estime le professeur de droit.

Donald Trump songerait en effet à briguer la prochaine élection présidentielle dans quatre ans. Si c’est le cas, Charles Black note que « faire preuve de courtoisie dès maintenant serait la meilleure chose à faire » pour le républicain.

Mais le président sortant n’a pas l’intention de changer de stratégie. Sa campagne a annoncé deux nouvelles poursuites judiciaires en Pennsylvanie lundi. Les républicains ont en outre intenté des actions judiciaires au Nevada, au Michigan, en Arizona et en Géorgie. Dans la majorité des cas, elles ont été rejetées faute de preuves suffisantes.



L’offensive légale de Donald Trump a aussi été frappée d’une autre tuile lundi : le directeur de sa campagne judiciaire, David Bossie, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 et a été confiné à son domicile. Tout comme le secrétaire au Logement et au Développement urbain, Ben Carson, qui a aussi appris qu’il était atteint de la COVID-19 une semaine après avoir pris part à la soirée électorale de Donald Trump à la Maison-Blanche.

« Aucune des poursuites [de la campagne Trump] n’a de fondement juridique », observe le professeur Berman, comme plusieurs l’ont noté ces derniers jours. « Et même si elles en avaient, ce n’est pas suffisant pour changer l’issue de l’élection. » Les allégations de fraude — que les républicains n’ont pas prouvées — ne sont pas généralisées et ne permettraient donc pas d’annuler l’avance de dizaines de milliers de voix de Joe Biden dans les États où les résultats sont contestés par Donald Trump. Idem pour les recomptages qu’il entend réclamer, qui ne permettent habituellement de changer le compte que de quelques centaines de voix tout au plus.

Le président sortant persiste malgré tout, en demandant plusieurs fois par jour à ses donateurs de l’aider à financer sa bataille juridique — et du même coup à rembourser ses dettes de campagne. Il songerait en outre à continuer de tenir de grands rassemblements pour marteler de plus belle ses allégations. « C’est un peu une façon de rester pertinent », résume Charles Black.

Donald Trump a en outre commencé à régler ses comptes, en limogeant son secrétaire à la Défense, Mark Esper — qui avait refusé d’envoyer la Garde nationale pour maîtriser les manifestants du mouvement Black Lives Matter à Washington cet été.

Des impacts concrets

Bien que tous les observateurs prédisent que les contestations judiciaires ne sauveront pas la carrière présidentielle de Donald Trump, les élus républicains défendent cette stratégie.

« Le président est en droit d’enquêter ces allégations et de réclamer des recomptages en vertu de la loi », a affirmé à son tour le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, l’un des républicains les plus influents à Washington. « Les projections des médias [qui ont donné Joe Biden gagnant] et leurs opinions n’ont pas de veto sur les droits légaux de tout citoyen, y compris le président des États-Unis ».

Une poignée de républicains se sont permis d’inviter Donald Trump à accepter la défaite, mais la majorité l’ont défendu ou sont restés muets.

« La réalité est que l’emprise de Donald Trump sur la base électorale du Parti républicain est si forte que très peu de leaders républicains sont prêts à dire quoique ce soit de négatif à son sujet ou à défendre une position contraire aux siennes », résume le professeur Berman.

En permettant au président sortant de contester ainsi les résultats de l’élection démocratique, les républicains risquent cependant de miner la présidence de Joe Biden avant même qu’il n’entame son mandat en janvier, craint le politologue Daniel Marien de l’Université de Floride. « Sur le plan politique, c’est Trump qui salit encore plus le nid de la démocratie américaine avant de quitter la Maison-Blanche. L’effet concret sera de délégitimer le gouvernement Biden encore plus auprès de ses 70 millions d’électeurs [qui ont voté pour Trump], aggravant ainsi les obstacles à une gouvernance démocrate dans l’avenir immédiat. »

Le refus de Donald Trump de concéder la présidence a déjà des conséquences concrètes : l’Administration des services généraux n’a pas validé le début de la transition, privant ainsi l’équipe de Joe Biden d’un accès à des bureaux au gouvernement, de documents et de financement pour entamer ses préparatifs en vue de l’entrée en fonction du président désigné en janvier.

Le professeur Ainsworth n’est toutefois pas convaincu, comme le professeur Marien, que cette contestation des résultats par Donald Trump minera la présidence Biden. « Si le monde arrive à contenir la COVID-19, que l’économie rebondit, que les élus parviennent à démontrer qu’ils arrivent à régler des problèmes, au Congrès et à la Maison-Blanche, alors tout cela sera vite oublié », prédit-il.

L’ex-stratège Charles Black croit aussi que quelques trumpistes refuseront peut-être d’accepter la présidence Biden, mais que la majorité des électeurs se rangeront derrière lui lorsque les recours juridiques seront rejetés et que la défaite sera confirmée. « Donald Trump va continuer de rendre la situation difficile et de refuser d’être courtois pendant deux ou trois semaines. Mais une fois que ce sera terminé, ce sera terminé et tout le monde va tout oublier. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat – Le Devoir.