L’attente a fait place à l’euphorie à Philadelphie

L’attente fébrile des trois derniers jours a fait place à un concert de klaxons dans les rues de Philadelphie, samedi, dans les minutes qui ont suivi l’annonce de la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie. Le berceau de la démocratie américaine vient de lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche en plaçant du même coup la ville, qui en est en partie responsable en ayant renforcé sa majorité ici, dans l’euphorie.

« On attendait ce jour depuis quatre ans et il vient enfin d’arriver », a commenté, Janis Prevell, enroulée dans un drapeau marqué du patronyme des deux vainqueurs : Biden et Harris. Kamala Harris, la première femme afro et indo-américaine à accéder au poste de vice-présidente des États-Unis. « Cette victoire était nécessaire pour ce pays ».

Massés devant le centre de dépouillement du vote de la métropole, plusieurs centaines de partisans démocrates et de militants pour la démocratie ont laissé exploser leur joie, face à des partisans du président américain qui, eux, n’arrivaient pas à encaisser la défaite.

« Je suis très en colère à cause de la fraude massive dans ce pays, a résumé John McGuagan. Il avait visiblement perdu la force de dérouler sa pancarte portant les noms de ses candidats : Donald Trump et Mike Pence. Nous allons recompter le vote à la main et déterminer que Donald Trump est le véritable gagnant. Les démocrates ont fait de cette élection une farce. »

« Journée historique »

Au moment où la victoire de Joe Biden a été officialisée par les grands médias aujourd’hui, le président était en train de jouer au golf en Virginie.

« Selon moi, il peut y rester jusqu’au 20 janvier [date de l’entrée en fonction du président élu], a commenté Mark Pfeiffer, un avocat de la ville venu partager sa joie avec les manifestants, en compagnie de son fils, Jake. Ce midi, quand je suis rentré chez moi, ma femme dansait et pleurait en même temps dans le salon. On est en train de vivre une journée historique ».

« Les quatre dernières années ont été épouvantables pour le pays et pour le reste du monde, ajoute-t-il. C’est un soulagement ».

« J’ai commencé à manifester contre Donald Trump au deuxième jour de sa présidence, a dit Stephanie King, accompagnée de son mari, Matthew, et de ses deux enfants, Arthur et Gwendoline, pour savourer dans la communion la victoire du démocrate. J’attendais ce jour avec impatience et je suis heureuse de voir que c’est Philadelphie qui a finalement porté notre espoir », avec le Nevada, où la victoire de l’ex-vice-président américain a été également confirmée samedi matin.

« Donald Trump va essayer de rendre la suite des choses compliquées, mais pour moi, c’est simple, Joe Biden est le président élu et aucune poursuite devant les tribunaux ne va changer ça », a dit Janis Prevell.

« Je suis très déçue de voir qu’autant d’Américains ont continué à le soutenir, dit Stéphanie King. Et je suis inquiète de voir ce qu’il va faire dans les prochaines semaines ».

« Période difficile »

Dans une ruelle, à la porte arrière d’un restaurant, Jim était collé à son téléphone pour suivre l’actualité en direct. « C’est fait, a-t-il laissé tomber dans son habit de cuisinier sali par l’activité du matin, quelques minutes à peine après l’annonce de la victoire. Biden est enfin le nouveau président. Mais il ne faut pas se faire d’illusion, Donald Trump va toujours être capable de faire plus de dégâts dans les trois mois qu’il n’en a faits dans les quatre dernières années. Il va falloir traverser une période difficile, j’ai bien peur, avant que les choses ne se remettent à bien fonctionner ».

« Trump a causé des dommages importants aux infrastructures, à la presse, et aux gens de ce pays », a dit Mark Pfeiffer. « Il est temps maintenant de se réunir, de se rassembler, pour reconstruire ce pays ».

Le bonheur de ce changement de cap à venir à la Maison-Blanche restait malgré tout teinté par une certaine inquiétude face à la marge de manœuvre dont le duo Biden-Harris va pouvoir disposer pour mener à terme leurs politiques. La composition du sénat était toujours incertaine samedi, avec des dépouillements de vote toujours en cours de compilation un peu partout à travers le pays. « Le contrôle de Sénat est crucial pour être capable de concrétiser les promesses faites », a ajouté l’avocat.

« Je suis plus à gauche que Joe Biden, a dit Stephanie King. Arrêter Trump est un bon début, mais le travail qu’il reste à faire est considérable pour soigner ce pays ».

Dans la rue, tout en affichant le « L » de « looser », perdant, avec ses doigts, une jeune fille résumait la crainte en une pancarte : « Le travail se poursuit. Restez forts ».

« L’attente a été longue, mais nous y voilà, a résumé Jack O’Toole, cigare en main, assis au pied d’un bâtiment fédéral de la ville. Ma femme va enfin pouvoir se calmer. Depuis quatre ans, elle devient complètement folle à regarder chaque jour CNN. Elle suit même les discussions du Sénat sur C-SPAN [la chaîne politique américaine] et ça l’enrage. Cette journée, je la vois comme une libération, autant pour moi que pour le pays ».

Il ajoute : « Il est temps de passer à autre chose, de sortir de la guerre entre nous, parce que maintenant, il faut s’attaquer à l’ennemi que Trump n’a pas voulu voir : le coronavirus ».

En arrière de lui, une voiture tournait en rond, passant et repassant sur la rue Arch où les manifestations se sont concentrées. Fenêtres ouvertes, elle laissait répandre sa musique dans la rue, un rap aux paroles de circonstance et à la poésie vulgaire qui disait : « F... you Donald Trump, F... you Donald Trump ».



