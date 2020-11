Joe Biden est en voie de l’emporter

Le sort de l’élection présidentielle américaine pourrait enfin se sceller vendredi. Les derniers États clés en sont à dépouiller leurs derniers bulletins de vote et au fil de ce décompte, Joe Biden a pris la tête en Pennsylvanie et en Géorgie vendredi matin.

Le président Donald Trump doit absolument remporter ces deux États et leurs grands électeurs, s’il veut être réélu. M. Trump devrait en outre reprendre deux autres États où Joe Biden demeure en tête — le Nevada et l’Arizona.

En revanche, compte tenu de la carte électorale actuelle, Joe Biden peut l’emporter s’il gagne simplement la Pennsylvanie. Cet État qui rassemble 20 grands électeurs doit finir de compter ses bulletins de vote aujourd’hui.

Le candidat démocrate y a pris la tête vers 9 h vendredi matin. Son avance n’y était que très mince — environ 5500 voix. Le soir de l’élection, mardi, Donald Trump avait pris la tête avec plus de 500 000 votes de plus que son rival. Mais les 2,6 millions de bulletins de vote par anticipation — sur les 6,5 millions de votes placés au total — qui ont été épluchés par les autorités depuis sont majoritairement en faveur de Joe Biden.

En Géorgie aussi, le candidat démocrate a pris la tête aux petites heures du matin vendredi. À 9 h 00, Joe Biden détenait une très mince avance de 1097 voix. La veille, Donald Trump le devançait avec quelque 18 000 voix.

Il est cependant encore trop tôt pour déclarer Joe Biden le gagnant de l’élection, car ces courses sont si serrées que davantage de bulletins de vote doivent finir d’être épluchés avant de confirmer les tendances.

Joe Biden demeure en outre en tête au Nevada (11 400 voix) et en Arizona (47 000 voix). Là aussi, les bulletins de vote n’ont pas encore tous été dépouillés. Certains réseaux ont déclaré Joe Biden gagnant en Arizona, mais d’autres ont préféré être plus prudents et attendre que le dépouillement y soit plus avancé.

Trump attise les tensions

Le président américain allègue, depuis deux jours alors que les courses se resserrent en Pennsylvanie et en Géorgie, qu’il est victime de « fraude électorale » et que des bulletins « illégaux » sont comptabilisés pour le faire perdre l’élection. Des allégations qui n’ont pas été prouvées par le camp républicain et vivement démenties par tous les États concernés. La majorité des bulletins de vote par anticipation favorisent Joe Biden car ce sont surtout des démocrates qui ont choisi de voter de cette manière, en raison de la pandémie de COVID-19. Donald Trump avait découragé ses électeurs de le faire.

Le président Trump a causé la consternation aux États-Unis jeudi soir, en s’adressant à la nation pour répéter ces allégations et accuser le système électoral de son pays d’être « corrompu ».

Des manifestants républicains se sont présentés dans certains centres de dépouillement de votes, depuis deux jours, scandant qu’il faut cesser d’y compter des « votes illégaux ». Deux hommes ont été arrêtés à Philadelphie jeudi soir, après que la police ait été alertée qu’ils se dirigeaient armés vers l’un de ces centres selon les allégations.

Joe Biden a appelé les Américains à demeurer patients, depuis deux jours. « Je demande à tout le monde de rester calme. Le processus fonctionne. Le dépouillement est en train d’être terminé. Et nous saurons très bientôt [l’identité du prochain président] », a-t-il affirmé jeudi soir.

S’il perd l’élection, Donald Trump serait le premier président américain à ne pas être réélu pour un deuxième mandat depuis plus d’un quart de siècle.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat—Le Devoir.