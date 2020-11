Pro-Trump et pro-démocrates sur le front à Philadelphie

Ce sont ses recherches sur Internet qui l’ont incitée à se déplacer de New York à Philadelphie.

« Le soir de l’élection, Donald Trump était en train de gagner. Et puis là, qu’est-ce qu’on voit ? Des bulletins de vote qui apparaissent et qui réduisent son avance au profit de Joe Biden. Si ce n’est pas de la fraude, je ne sais pas ce que c’est ».

Comme des dizaines de personnes, Min Liu est venu réclamer jeudi l’arrêt du processus de décompte du vote en Pennsylvanie où le calcule du vote par anticipation se poursuivait toujours, deux jours après le scrutin présidentiel.



Jeudi matin, ces bulletins postaux avaient continué de réduire considérablement l’avance du président américain dans cet État, pourtant crucial pour sa victoire. Elle était de 182 000 voix, contre 380 000 la veille. Et cette tendance risque de se maintenir alors qu’il ne reste plus que 550 000 bulletins à dépouiller pour discriminer le gagnant du perdant.

3,1 millions demandes de bulletins par correspondance ont été faits en Pennsylvanie cette année. Ce vote provient à 63 % de démocrates, à 25 % de républicains et à 12 % d’électeurs se disant indépendants.

En après-midi, l’équipe de Donald Trump a crié à la victoire après avoir obtenu le droit, par un tribunal de l’État, de surveiller de près le processus de dépouillement que le président qualifie sans preuve de « frauduleux ».

« Les yeux du pays sont tournés vers la Pennsylvanie, où les démocrates, dirigés par leur secrétaire d’État de la gauche radicale dont le seul but est de voler cette élection au président Trump, ont gardé les yeux sur le processus de dépouillement des votes par correspondance, a dit l’avocat de la campagne de Donald Trump par voie de communiqué. Cela se termine maintenant à Philadelphie ».

Mercredi, les avocats du président se sont rendus à Philadelphie pour demander l’arrêt immédiat du décompte. Ils ne l’ont pas obtenu.

« C’est complètement ridicule », a laissé tomber Lisa Hever venu étoffer jeudi les rangs d’une manifestation prodémocratie aux coins des rues Arch et de la 12th où les partisans de Donald Trump s’étaient également rassemblés pour crier à la fraude et appeler à la suspension du calcul du vote. « Le plus ironique, c’est que dans mon comté, les démocrates avaient proposé de faire ce calcul du vote par anticipation avant le 3 novembre pour avoir les résultats le soir du vote. Les républicains se sont opposés à cette mesure et maintenant ils viennent manifester. »

« Ce n’est pas pour Joe Biden que je suis là, c’est pour la défense de la démocratie, a ajouté son mari Lance, pancarte en main appelant à compter tous les votes. Le processus électoral en est un de ses fondements et le président américain lui-même est en train de le menacer ».

Ce n’est pas ce que pensait toutefois Rita Palma arrivée en après-midi de New York, elle aussi, avec des amies pour ajouter sa voix au concert d’indignation des partisans de Donald Trump dans la métropole pennsylvanienne.

« Je ne pouvais pas rester devant ma télévision sans rien faire, a-t-elle résumé. L’élection, c’était mardi et depuis ce jour, on voit débarquer des centaines de valises pleines de bulletins de vote. C’est la preuve que notre système électoral est complètement corrompu. Nous ne pouvons pas avoir une élection valide, si personne ne surveille ce qui est en train de se passer ».

« Il y a trop de preuves de corruption, a ajouté son amie, Diane Canavan. Nous exigeons le respect de notre vote qui maintient Donald Trump à la Maison-Blanche. C’est pour la vérité et la justice que nous sommes là. Il faut arrêter le décompte et nettoyer le processus avant de déclarer un gagnant, ici en Pennsylvanie ».

Les accusations de fraude, portées ad nauseam par Donald Trump lui-même et ses partisans n’ont pas été corroborés par les autorités électorales de l’État qui assure que le processus de dépouillement suit son cours dans le cadre légal habituel.

« La démocratie est parfois désordonnée et elle réclame parfois un peu de patience, a commenté Joe Biden jeudi en fin d’après-midi depuis son fief de Wilmington au Delaware. Nous n’avons aucun doute que lorsque le décompte va être terminé, la sénatrice Kamala Harris et moi-même allons être reconnus vainqueurs. Mais je demande à tout le monde de rester calme. Le processus suit son cours. Et nous allons savoir bientôt » qui gagne, a-t-il ajouté dans sa brève allocution.

La secrétaire d’État de la Pennsylvanie, Kathy Boockvar, doit faire le point en fin de journée sur les résultats en cours de compilation. Près de 550 000 bulletins étaient toujours en cours de dépouillement jeudi.

