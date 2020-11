La course se resserre en Géorgie où le président sortant Donald Trump voit son avance diminuer d’heure en heure. Avec 60 000 bulletins de vote à dépouiller, la Géorgie espère mettre fin au suspense jeudi soir, plus de deux jours après la fermeture des bureaux de vote.

« Avoir un décompte rapide, c’est bien, nous apprécions tous la rapidité. Mais nous apprécions davantage l’exactitude d’un dépouillement », a fait valoir Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote de l’État de Géorgie.

L’interminable attente a pour conséquence de semer le doute chez plusieurs électeurs de cet État qui compte 16 grands électeurs. Plusieurs remettent en question le processus électoral, alors que les autorités espèrent annoncer les résultats d’ici la fin de la journée. « Les employés des bureaux de vote ne sont pas impliqués dans de la fraude électorale », a insisté M. Sterling. « Je peux vous dire qu’ils font leur travail tous les jours. C’est difficile et nous leur en sommes reconnaissants. Nous allons travailler avec eux pour nous assurer que chaque bulletin de vote légal soit compté », a-t-il poursuivi.

Au moment d’écrire ces lignes, Donald Trump a toujours une avance de 15 000 voix qui ne cesse toutefois de diminuer. Les républicains ont d’ailleurs annoncé mercredi soir qu’ils s’adresseront aux tribunaux pour que le dépouillement soit suspendu en Géorgie, alléguant que les démocrates essayaient d’y « voler l’élection ».

C’est que tous les regards sont tournés vers le State Farm Arena, à Atlanta, qui est le plus grand centre de traitement des bulletins de vote du comté de Fulton, et qui pourrait être favorable aux démocrates.

Jeudi midi, les employés continuaient le décompte des bulletins devant des dizaines de journalistes de partout à travers le monde.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat–Le Devoir.