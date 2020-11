Tant Trump que Biden se disent en bonne posture

Les camps de Donald Trump et de Joe Biden ont tous deux plaidé, au lendemain d’une soirée électorale qui n’a pas permis de consacrer de gagnant, qu’ils étaient chacun le mieux positionné pour remporter la présidentielle américaine. Les votes sont encore en train d’être comptabilisés dans six États clés, où les représentants ont appelé la classe politique et la population à faire preuve de patience. Nonobstant, le président Trump a prévenu dès midi qu’il contesterait déjà les résultats au Wisconsin.

Bien qu’on ne sache toujours pas, mercredi, qui de Donald Trump ou Joe Biden sera le prochain président des États-Unis, le candidat républicain s’est autoproclamé le vainqueur aux petites heures du matin.

En matinée, mercredi, son équipe a martelé que la victoire lui était à portée de main. « Lorsque l’on regarde les chiffres, comme nous l’avons dit hier soir, nous sommes confiants quant à notre route [vers la victoire], confiants quant aux calculs mathématiques », a fait valoir le président de la campagne de Donald Trump, Bill Stepien. « Nous estimons que le président est en très, très bonne posture de matin. »

Le camp républicain prédit que les bulletins de vote par anticipation qui sont encore en train d’être épluchés leur seront suffisamment favorables pour favoriser le président dans les États du Michigan, de l’Arizona et du Nevada — où Joe Biden est pour l’instant en avance —, de même qu’en Géorgie et en Pennsylvanie — où Donald Trump récolte plus d’appuis à l’heure actuelle. Il reste encore plus d’un million de votes à compter dans le cas de la Pennsylvanie.

Quant au Wisconsin, où le candidat démocrate Biden a remporté les 10 grands électeurs, le camp républicain a prévenu qu’il exigerait un recomptage. « Le président se trouve bien au sein du seuil pour réclamer un recomptage et il le fera immédiatement », a prévenu Bill Stepien mercredi midi. À peine quelques minutes plus tôt, les autorités du Wisconsin venaient d’annoncer que tous les votes ont maintenant été comptés, à l’exception d’un petit comté rassemblant quelque 300 voix.

Le camp démocrate a lui aussi clamé qu’il était en bonne posture pour remporter l’élection. « Nous sommes en voie de gagner au Michigan par davantage de voix que la victoire de Donald Trump en 2016, de gagner au Wisconsin par davantage de voix que Trump en 2016, de remporter la Pennsylvanie par davantage de voix que Trump en 2016 », a plaidé la directrice de la campagne de Joe Biden, Jennifer O’Malley Dillon. « Joe Biden est en voie de remporter cette élection, et il sera le prochain président des États-Unis », a-t-elle argué.

Joe Biden est devenu, avec plus 70 millions de voix populaires récoltées en sa faveur, le candidat à l’élection présidentielle s’étant mérité le plus d’appuis dans toute l’histoire des États-Unis.

En attendant les résultats finaux des six États pivots toujours en jeu, Joe Biden compte 248 votes au collège électoral contre 214 pour Donald Trump. Il en faut au moins 270 pour que l’un des candidats puisse accéder à la Maison-Blanche.

Les États pivots se défendent

Accusés par le président Trump de permettre de comptabiliser des votes « illégaux » en les comptant après la soirée électorale, les États sur lesquels repose maintenant le sort du scrutin se sont défendus tour à tour mercredi.

Compter les votes par anticipation reçus au plus tard le jour du scrutin, le 3 novembre, est tout à fait légal. Et les lois américaines protègent le droit de vote de tous les citoyens, ont martelé les autorités du Michigan, de la Géorgie et de la Pennsylvanie.

En Géorgie, où Donald Trump détient pour l’instant une avance d’environ 85 000 voix avec 95 % des votes dépouillés, le secrétaire d’État Brad Raffensperger — un républicain — a promis que les résultats finaux préliminaires seraient bientôt connus. Mais il a martelé que tous les votes seraient d’abord comptés. « Nous voulons nous assurer que l’on respecte la loi de l’État. Et nous ne croyons pas que des juges devraient légiférer », a-t-il laissé tomber.

Au Michigan, la secrétaire d’État Jocelyn Benson — qui est démocrate — a dit espérer des résultats préliminaires d’ici jeudi après-midi. Mme Benson a souligné que les délais pour comptabiliser tous les votes par anticipation étaient tout à fait normaux, et même attendus. Elle avait réclamé, de concert avec les autorités électorales, que l’État modifie ses lois pour permettre de dépouiller les votes par anticipation avant le jour de scrutin. L’État a refusé, a-t-elle rappelé. « Et nous voilà au Michigan où le processus de dépouillement se poursuit bien après que les bureaux de vote aient fermé. »

« Ces votes ont été exprimés par des dizaines de milliers de citoyens du Michigan qui ont le droit de voir leur vote compté. Et nous allons nous assurer que ce droit soit respecté, a affirmé Mme Benson mercredi. Nous allons nous assurer que les résultats de l’élection reflètent correctement chacun de ces bulletins de vote. Ce qui est particulièrement important dans des courses serrées, où le nombre de votes qu’il reste à dépouiller est plus important que la marge entre les candidats. » Joe Biden mène au Michigan avec un peu plus de 45 000 voix.

En Pennsylvanie, ce ne sont que 64 % des bulletins de vote qui ont été dépouillés jusqu’à présent. Pas moins de la moitié des votes placés par anticipation restent encore à comptabiliser, ce qui représente plus d’un million de bulletins dans un État où Donald Trump affiche une avance préliminaire de 465 000 voix.

Le président a déjà menacé de s’adresser aux tribunaux pour empêcher l’État de comptabiliser des votes dans les prochains jours. La Pennsylvanie estime qu’elle pourrait devoir compter des votes jusqu’à vendredi, notamment des bulletins qui auront été reçus après le jour du vote, mardi, et qui ne seront pris en compte que si ceux-ci ont un cachet de poste confirmant qu’ils ont été envoyés avant.

Là aussi, dans cet État qui compte pas moins de 26 grands électeurs, les autorités ont appelé à la patience.

« Je ferai tout en mon pouvoir pour m’assurer que les résultats sont justes et que chaque vote est comptabilisé. La Pennsylvanie aura une élection honnête. Et cette élection sera exempte de toutes ingérences extérieures », a insisté le gouverneur de l’État, Tom Wolf, un démocrate. « Je vais nous défendre vigoureusement et nous allons tous nous défendre vigoureusement contre toute tentative d’attaquer ce vote en Pennsylvanie », a-t-il scandé, en affirmant que « notre démocratie est mise à l’épreuve par cette élection », tout comme le principe « d’une personne, un vote ».

Le camp républicain persiste à prétendre que des bulletins de vote « illégaux » menacent l’issue du scrutin. Une allégation qui n’a jamais été fondée ni corroborée. Nonobstant, l’équipe de Donald Trump explique avoir mobilisé ses avocats pour s’assurer « que tous les votes exprimés de façon légale sont comptés » et que « tous les votes exprimés de façon illégale ne sont pas comptabilisés ».

Malaise républicain

La sortie de Donald Trump, dans la nuit de mardi à mercredi, n’a pas été bien accueillie par tous ses collègues du Parti républicain. Le président s’est annoncé le gagnant, alors que plusieurs États n’avaient pas encore fini de compter les votes, et a accusé les démocrates de « voler l’élection ».

Chris Christie, l’ancien gouverneur républicain du New Jersey et ex-allié fidèle de Donald Trump, a déploré sur les ondes du réseau ABC que le président ait allégué une « escroquerie ». « Il n’y a aucun fondement pour faire cet argument ce soir. Il n’y en a simplement pas », a-t-il répliqué, puisque la Pennsylvanie a jusqu’à vendredi pour compter tous ses bulletins de votes.

L’ancien sénateur républicain de la Pennsylvanie, Rick Santorum, s’est quant à lui dit « profondément bouleversé », sur les ondes de CNN, d’entendre le président parler de « fraude ».

D’autres républicains ont partagé les mêmes réserves, selon une journaliste de CNN, qui a cité leurs messages textes en ondes mercredi matin. L’une de ces personnes a regretté que le président se soit « mal comporté, comme on pouvait s’y attendre ». Une autre a jugé que les propos de Donald Trump avaient été « indéfendables ».

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat — Le Devoir.