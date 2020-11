Donald Trump résiste

Les sondeurs et les experts avaient prédit une longue soirée électorale pour cette présidentielle américaine et c’est une bataille serrée que se livraient Donald Trump et Joe Biden dans la lutte pour la Maison-Blanche mardi soir. Mais bien que les résultats ne soient pas finaux, le président s’est déclaré gagnant.

Donald Trump a récolté des résultats un peu plus encourageants qu’anticipés, en remportant notamment la Floride assez tôt en soirée. Ce qui lui a fait clamer, sur Twitter, avoir remporté « une grosse victoire ». Le président a en outre accusé les démocrates de tenter de « voler l’élection ».

Son rival démocrate Joe Biden venait d’affirmer, quelques minutes plus tôt, qu’il était prévu que les résultats finaux se fassent attendre jusqu’à mercredi ou même un peu plus tard. « Comme je l’ai dit depuis le début, ce n’est pas à moi ou à Donald Trump de dire qui a gagné cette élection. C’est la décision de la population américaine », a insisté M. Biden, en faisant une déclaration depuis le Delaware.

Car, malgré les propos de Donald Trump, en fin de soirée il était encore impossible de prédire qui, du président ou de Joe Biden, allait l’emporter. Trois États clés — le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie — n’avaient toujours pas de résultats finaux à annoncer. Ceux-ci vont devoir se faire attendre jusqu’à mercredi et même vendredi dans le cas de la Pennsylvanie.

Donald Trump a débuté la soirée avec en réussissant à conserver la Floride, qui rassemble 29 grands électeurs. Dans le comté de Miami-Dade, les électeurs cubains ne s’étaient finalement pas rangés suffisamment dans le camp de Biden, mais plutôt dans celui de Trump.

Idem en Ohio (18 grands électeurs), où Joe Biden avait entamé la soirée bien en avance. Quelques heures plus tard, il y était au coude-à-coude avec Donald Trump avant d’y être confortablement dépassé par le président. Du côté de la Caroline du Nord et de ses 15 grands électeurs, les résultats étaient toujours très serrés, cette nuit.

En revanche, le démocrate Joe Biden semblait avoir réussi à voler l’Arizona et ses 11 grands électeurs aux républicains. L’État, traditionnellement républicain, n’était pas passé en mains démocrates depuis 1996 sous le règne de Bill Clinton. Le réseau Fox News avait déclaré Biden gagnant en Arizona vers 23 h. Une décision aussitôt critiquée par le camp de Donald Trump, qui l’a qualifiée de « précipitée ».

Au terme de ces résultats préliminaires, ni Donald Trump ni Joe Biden n’avaient cependant remporté les 270 votes de grands électeurs, sur les 538 au total, nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche.

Tout reposait désormais sur les résultats du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie. Le président Trump y a démarré avec une légère avance, mais on attend toujours de grandes quantités de bulletins de vote envoyés par anticipation (plus deux millions de votes en Pennsylvanie). Et le décompte de ceux-ci devra se faire attendre jusqu’à mercredi ou encore vendredi, dans le cas de la Pennsylvanie.

Le haut taux de vote par anticipation a compliqué le décompte des bulletins, puisque dans certains États — comme la Pennsylvanie — les bulletins par anticipation n’avaient même pas commencé à être épluchés lorsque les bureaux de vote ont fermé leurs portes mardi soir. En revanche, dans d’autres États comme en Floride, ce sont les premiers résultats qui ont été annoncés et ceux-ci favorisaient les démocrates, dont les électeurs ont été plus nombreux à voter en avance par la poste en raison de la pandémie. L’écart s’est donc resserré au fil de la soirée dans ces endroits, au fur et à mesure que les votes en personne — davantage républicains — étaient comptabilisés.

Contestation en vue

Donald Trump a bien prévenu, ces derniers jours, qu’il pourrait contester les votes qui seront épluchés après cette nuit. Le président a annoncé cette fin de semaine qu’il passerait la soirée de mardi accompagné de ses avocats, prêts à contester de tels votes par anticipation additionnés après la soirée électorale. Il avait en outre allégué — à tort — que certains de ces décomptes dans les jours suivant l’élection pourraient mener à de la « tricherie ». « On ne peut pas permettre que cela se produise pour la population de la Pennsylvanie ou la population de notre pays. Nous verrons ce qui se passera », avait-il affirmé lundi, en disant espérer que la Cour suprême ait « la sagesse de changer » cette situation.

Mardi soir, il a scandé sur Twitter que les « votes ne peuvent pas être exprimés après que les bureaux aient été fermés ! » Certains États comptabilisent des bulletins reçus après le jour du vote, mais seulement si ceux-ci ont un cachet de poste confirmant qu’ils ont été envoyés avant. Twitter a d’ailleurs signalé ce gazouillis du président Trump comme alléguant du contenu pouvant être contesté ou étant susceptible d’être trompeur.

Vote et pandémie

Le taux de participation risque de franchir un nouveau record cette année. Le New York Times prédisait mardi soir qu’il pourrait atteindre 67 %. Il y a quatre ans, ils n’étaient que 55 % des électeurs éligibles à s’être prononcés. Le dernier record date de 1908, lorsque près de 66 % des Américains pouvant voter s’étaient prononcés. En 2008, ils étaient 64 % à avoir voté lors du scrutin opposant le démocrate Barack Obama et le républicain John McCain.

Or, avant même que les bureaux de vote ouvrent leurs portes mardi, près de 100 millions d’Américains s’étaient prévalus de leur droit de vote par anticipation. Si dans une dizaine d’États ils ont pu être comptabilisés rapidement, dans la majorité des autres — comme la Pennsylvanie — ce n’était pas le cas. Ce qui fait que ces votes pourraient en outre ralentir l’annonce de victoires dans certains États clés aux résultats serrés s’il faut des jours pour les compter.

Le président Trump avait d’ailleurs annoncé, ces derniers jours, qu’il pourrait contester ces votes épluchés après le jour du vote. Le président a prévenu cette fin de semaine qu’il passerait la soirée de mardi accompagné de ses avocats, prêts à contester de tels votes par anticipation additionnés après la soirée électorale. Il avait en outre allégué — à tort — que certains de ces décomptes dans les jours suivant l’élection pourraient mener à de la « tricherie ».

Le président n’avait pas encore réagi, au moment où ces lignes étaient écrites mardi soir. Pas même sur sa plateforme préférée Twitter. Donald Trump a cependant argué dans un gazouillis en début de soirée : « Cela augure très bien partout au pays. Merci ! »

Un référendum qui ne s’est pas avéré

Le candidat démocrate Joe Biden avait misé sur une stratégie faisant de cette campagne électorale un référendum sur Donald Trump. En pleine pandémie de COVID-19, et alors que le nombre de cas que télés continuait d’atteindre de nouveaux records dans les derniers jours, il critiquait tous les jours, plusieurs fois par jour la réponse du président à la crise sanitaire.

Mais les rallyes de Donald Trump — qui ont été qualifiés de « super-propagateurs » de la COVID-19 par ses opposants — attiraient néanmoins des milliers de partisans. La base républicaine et les partisans de Donald Trump étaient mobilisés.

En début de soirée, un stratège républicain a d’ailleurs fait valoir lors d’un appel conférence avec les médias que la stratégie du parti pour inciter les électeurs à voter était bien meilleure que celle des démocrates, pourtant prédits gagnants par presque tous les sondages nationaux. Joe Biden avait en effet systématiquement été déclaré le meneur dans les coups de sondes et il conservait encore une marge de 8 à 9 points en fin de campagne.

« Nous croyons qu’il s’agit d’une course serrée. Nous croyons que chaque vote va compter. Cela va se solder par le taux de participation. Et nous estimons que nous sommes mieux positionnés pour gagner ce genre de campagne », arguait ce stratège de l’équipe Trump mardi.

La Maison-Blanche barricadée

Le président Trump a suivi la soirée électorale depuis la Maison-Blanche, accompagné de 250 invités. La police a donc bouclé un large périmètre tout autour, appréhendant des manifestations qui pourraient s’avérer mouvementées. Les commerces du centre-ville avaient d’ailleurs placardé leurs vitrines, craignant eux aussi des débordements comme ceux vécus cet été lors des manifestations en marge du mouvement Black Lives Matter.

Déjà en après-midi mardi, quelques manifestants étaient réunis devant la Maison-Blanche des heures avant que les bureaux de vote ferment leurs portes et se mettent à comptabiliser leurs premiers résultats. En milieu de soirée, ils étaient déjà bien plus nombreux à s’y rassembler alors que la soirée s’annonçait encore longue avant de savoir qui, de Donald Trump ou Joe Biden, serait le prochain président des États-Unis.