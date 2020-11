En Pennsylvanie et au Delaware, un vote dans le calme et l’incertitude

« J’ai trop peur de faire une prédiction pour ce soir, a dit Katrerin, 24 ans, à la sortie d’un bureau de vote du quartier de Darby à Philadelphie ce matin. Par superstition, sans doute. Il y a quatre ans, j’étais persuadée que Hillary Clinton allait remporter l’élection. Et regardez ce qui s’est passé ».

Dans le calme et l’incertitude, des milliers d’électeurs sont allés aux urnes aujourd’hui en Pennsylvanie — un État décisif où pourrait se jouer l’élection présidentielle — et dans le Delaware voisin, où le sort de l’ex-vice-président, Joe Biden, un habitant du coin, ne fait aucun doute pour certains.

« Ce qui va arriver à la fin, c’est qu’il va gagner », a dit Audrey McLauran qui s’est posée avec son amie Arlitha Williams et leur deux sièges pliables sur le stationnement d’un bureau de vote, proche du centre ville de Wilmington, pour suivre de près le déroulement de la journée. Et soutenir leur candidate : Bethany Hall-Long qui souhaite être réélue au poste de Lieutenante-gouverneure de l’État. « Beaucoup de gens sont venus voter ici depuis l’ouverture, comme jamais on n’en a vu par le passé. Et c’est très bon signe. »

Plus de 100 millions d’Américains se sont déjà exprimés par anticipation, ce qui représente 72 % de la participation électorale de 2016. Lundi, Bloomberg News a prédit qu’entre 142,4 et 165 millions d’électeurs pourraient exercer leur droit de vote lors de cette élection qui va « porter à conséquence », comme plusieurs l’expriment ici. Cela établirait un record historique.

Dans la petite ville de Upland, en Pennsylvanie, Regina Davis n’allait certainement pas manqué ce rendez-vous. « J’ai toujours voté, a-t-elle dit à la sortie du bureau de vote. Donald Trump doit s’en aller. Ça suffit. Il est la honte de ce pays. On veut Biden ». Autour d’elle, ses deux filles et son fils ont acquiescé. « Tout est possible ce soir, a-t-elle ajouté. Mais on s’accroche au meilleur des deux scénarios ».

Sur une route de l’arrière-pays pennsylvanien, Ray, lui, était d’un autre avis, debout devant une table sur laquelle il avait disposé des produits à vendre. Des lunettes de soleil de marque donnant l’impression d’être des imitations et des chaussures d’armées. Son ami derrière, lui a conseillé de ne pas donner son nom de famille.

« Des élections ? Quelles élections, a-t-il demandé, à la blague. Il n’y en a pas, Donald Trump va rester président ». Il dit l’avoir connu lorsqu’il travaillait comme consultant en relation de travail à Atlantic City au New Jersey, l’État voisin. « C’est un homme de parole, solide et honnête, dit-il. Je ne dirais pas ça de l’autre… » Il laisse tomber une insulte.

Retour aux sources

Joe Biden était de passage à Scranton aujourd’hui, sa ville natale, où il a fait un arrêt symbolique à la maison de son enfance et ce, au lendemain du passage de Donald Trump au même endroit. Sur un des murs, il a écrit : « De ce mur, à la Maison-Blanche, avec la bénédiction de Dieu », a rapporté, photo à l’appui, une journaliste du site Axios sur son compte Twitter. Il avait fait la même chose en 2008, alors qu’il était candidat aux côté de Barack Obama

En matinée, le politicien a assisté à un messe tenue à la St Joseph on the Brandywine, proche de sa résidence personnelle, puis est allé se recueillir sur la tombe de son fils, Beau Biden, décédé en 2015. L’histoire raconte que c’est lui qui aurait incité son père à se présenter à la présidence des États-Unis.

Mardi en fin de journée, les préparatifs allaient bon train près du Chase Center on The Waterfront de Wilmington, où l’ex-vice-président devrait prendre la parole en soirée ou dans la nuit, pour déclarer la victoire, accepter la défaite ou commenter un troisième scénario que ce scrutin atypique pourrait faire apparaitre.

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

« Si vous m’élisez, je vais être le président américain, a-t-il lancé à la foule lors d’un passage à Philadelphie en après-midi. Il n’y aura plus d’États bleus et d’États rouges. Il y aura les États-Unis d’Amérique ».

C’est ce qu’espère d’ailleurs, Burcu Eyigungor rencontré à la porte d’un bureau de vote de la métropole pennsylvanienne. « Trump a prouvé son incompétence, il est temps de passer à autre chose », a dit la jeune économiste portant des gants, un masque et ayant encore une tasse à café en porcelaine dans les mains. Un départ hâtif vers les urnes, peut-être ? « Je suis agréablement surprise par la facilité avec laquelle j’ai réussi à voter ce matin. Il n’y avait personne. Je n’ai jamais vu ça. Mais il faut dire que beaucoup de gens ont voté par la poste. Moi, je voulais le faire en personne, pour ne prendre aucun risque et être assurée que mon vote compte ».

Vote anticipé

Lundi, la secrétaire d’État de la Pennsylvanie, Kathy Boockvar, a indiqué que 3,1 millions d’électeur avait déjà voté par anticipation, alors que 2,5 millions d’autres bulletins de vote par la poste étaient attendus ce 3 novembre. Le dépouillement pourrait prendre plusieurs jours. L’État a jusqu’à vendredi pour le faire. Plus de 9 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales dans cet État.

« C’est une journée stressante, a résumé Glen Goldstein devant des portraits grandeurs natures des deux candidats démocrates qu’il a installé aux abords du Kemmel Center for Performing Art de Philadelphie, dont le hall d’entrée a été transformé en bureau de vote mardi. « J’ai lu qu’en envoyant des photos à ses amis le jour du vote, cela peut les inciter à aller voter. J’offre ici une occasion de photo à partager dans l’espoir que cela fasse sortir le vote ».

Derrière lui, à l’intérieur du Centre, un quatuor à corde du Philadelphia Orchestra s’était installé près des tables pour accompagner l’attente des électeurs avec ses lignes mélodiques.

Une scène musicale similaire a précédé le naufrage du Titanic, à une autre époque. Mais ceci est une autre histoire.

« Cela va être une grande soirée, et demain matin, nous allons tous nous réveiller, a philosophé Kyle Cucuzza, devant la sortie du bureau de vote. « Ce sont des adultes qui participent au scrutin et l’on devrait s’attendre à ce qu’ils se comportent en adulte par la suite ».

« Ce soir, il y en a qui vont gagner et d’autres qui vont perdre, a résumé Robin, venu avec son mari Arthur, voter à l’ouverture du bureau d’Upland. Mais tout le monde doit respecter le choix des urnes ».