Biden dénonce des fans de Trump qui auraient chahuté un autobus de campagne

Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a dénoncé dimanche le présumé harcèlement de l’un de ses autobus de campagne par des supporters de son adversaire Donald Trump, un incident sur lequel le FBI enquête.

Une vidéo postée sur Twitter montre plusieurs camions parés de drapeaux pro-Trump en train d’encercler et ralentir un autobus Biden / Harris. Des responsables démocrates ont assuré qu’il contenait la candidate au congrès Wendy Davis, qui a dû interrompre son trajet et annuler deux événements et une conférence de presse, par « mesure de sécurité ».

Donald Trump lui-même a relayé la vidéo samedi soir, en commentant : « J’AIME LE TEXAS ».

« On n’a jamais vu une telle chose — en tout cas, on n’a jamais eu un président qui pense que c’est une bonne chose », a dit Joe Biden à ses partisans à Philadelphie.

L’ex-vice-président a évoqué une vidéo de Donald Trump Jr, un des fils du président, qui exhortait les soutiens de son père à « continuer », et aller saluer les deux candidats du ticket démocrate de la même manière que ce qui s’est passé au Texas. « Chers amis, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes bien meilleurs que ça », a dit Joe Biden.

Le bureau du FBI de San Antonio a confirmé dimanche qu’il enquêtait sur l’incident de l’autobus, sans autre précision.

Aucune blessure n’a été signalée, mais on ignore si des participants étaient armés.

Des messages sur Twitter ont aussi rapporté des embouteillages a priori causés par des conducteurs pro-Trump dans le New Jersey.

Dans un climat de crainte de violences à l’approche de l’élection de mardi, des responsables démocrates du comté de Floyd, en Géorgie, ont déclaré dimanche qu’ils annulaient un événement de campagne après avoir appris qu’une « importante présence de milice était attendue » en raison du rassemblement prévu par M. Trump en soirée dans la ville de Rome, dans cet État.

Lors d’un meeting dans le Michigan, le président a estimé que les protestataires du Texas avaient essayé de « protéger » l’autobus démocrate : « Vous voyez comment nos troupes, vous savez, ont essayé de protéger ce car hier », a dit le républicain.