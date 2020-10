Un débat tendu et profondément fracturé aux États-Unis

Un débat qui a commencé avec un peu plus de respect que le premier, mais pour rapidement retrouver ses nombreux points de tension. L’ultime débat entre Joe Biden et Donald Trump, qui s’est tenu jeudi soir à Nashville au Tennessee, a une fois de plus révélé les personnalités aux antipodes des deux candidats : le républicain n’ayant pas réussi à éviter un ton « conspirationniste », des demi-vérités et une attitude frondeuse, y compris face à la modératrice, alors que le démocrate a cherché à se montrer le plus présidentiable possible, tout en restant ferme face au président sortant.

À moins de 12 jours du scrutin présidentiel, et alors que le pays fait face à une résurgence de COVID-19, la pandémie s’est imposée dès les premières minutes de la rencontre, Donald Trump annonçant l’arrivée d’un vaccin dans « quelques semaines ». « Il est prêt […] et il sera livré », a-t-il promis. L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé la semaine dernière qu’aucune autorisation de commercialisation ne sera accordée à une pharmaceutique sans que des tests de sécurité n’aient été réalisés sur des dizaines de milliers d’individus. Ce qui pourrait prendre encore au moins deux mois.

Le candidat démocrate a d’ailleurs remis en question la temporalité exposée par le président, en ironisant : « C’est le même gars qui vous a dit que [le virus] allait disparaître à Pâques, a-t-il dit. Il n’a pas de plan clair ».

Les attaques personnelles ont occupé une place importante dans ce débat, Donald Trump ayant décidé de reprendre sa charge habituelle contre Hunter Biden, fils de l’ex-vice-président qu’il accuse d’avoir profité des liens de son père pour faire des affaires avec l’Ukraine et avec la Chine. À dessein, le président avait d’ailleurs invité Tony Bobulinski, un ancien associé de Hunter Biden à assister au débat. Les deux hommes ont été liés à une compagnie pétrolière chinoise cherchant à entrer sur le marché américain. Selon le Wall Street Journal, le projet n’a jamais abouti. Joe Biden n’y était pas associé.

Le candidat démocrate a riposté en amenant au cœur du début les récentes révélations sur l’existence d’un compte bancaire chinois appartenant à une entreprise de Donald Trump et par lequel il aurait payé plus d’impôts en Chine qui ne l’aurait fait aux États-Unis. Le New York Time a révélé en effet il y a quelques semaines qu’en 2016, le milliardaire américain n’aurait versé que 750 dollars américains au fisc.

« Nous avons appris que ce président a payé 50 fois plus de taxe en Chine, possède un compte bancaire secret en Chine, fait des affaires avec la Chine et vient parler de moi comme celui qui reçoit de l’argent de ce pays, a dit Joe Biden. Je n’ai reçu aucune cent d’un pays étranger », a-t-il ajouté.

En après-midi, jeudi, l’histoire de ce compte semblait d’ailleurs avoir ébranlé un des supporters du président, rencontré aux abords de la Belmont University où se tenait le dernier duel entre les deux candidats. « Je ne suis pas très content d’apprendre ça, a dit Bob Kunst, venu de la Floride au Tennessee pour appuyer son candidat. Je vais vouloir des explications de sa part. Mais je veux aussi qu’il arrête de faire des affaires avec ce pays ».

Sur l’environnement, les deux hommes ont une nouvelle fois exposé leurs oppositions. D’un côté Donald Trump a rappelé son engagement à œuvrer politiquement pour de l’air pur et de l’eau propre, tout en attaquant les éoliennes, responsable selon lui « de tuer des oiseaux ». De l’autre, Joe Biden s’est commis en annonçant, en fin de débat, qu’il imposerait, s’il était élu, des mesures de transition pour l’industrie pétrolière américaine, afin de les faire sortir des énergies fossiles pour aller vers des énergies renouvelables.

« Nous avons une obligation morale de faire face aux changements climatiques, a-t-il dit. Et nous n’avons plus de temps pour le faire »

« C’est criminel »

Moment fort de la rencontre : un échange sur le cas documenté de 545 enfants, séparés de leurs parents par les politiques d’immigration de Donald Trump, à la frontière avec le Mexique et pour lesquels l’administration américaine n’est désormais plus en mesure d’assurer une réunification. Faute d’avoir les informations nécessaires pour le faire. « C’est criminel ! C’est criminel ! », a répété Joe Biden en regardant droit dans la caméra. La veille, le pape François a d’ailleurs condamné cette pratique, la considérant comme allant « contre nature ». « Aucun catholique ne peut accepter une telle chose », a dit le souverain pontife, en substance.

Au cœur des divisions qui frappent l’Amérique, Joe Biden, qui mène dans les sondages, a voulu se faire jeudi soir le garant de l’unité du pays.

« Je ne vois pas des États démocrates et des États républicains, a-t-il dit. Je vois les États-Unis d’Amérique. » Et d’ajouter : « Regardez-nous attentivement. Vous savez qui je suis, vous savez qui il est. Vous connaissez son caractère, vous connaissez le mien. Vous connaissez notre réputation en matière d’honneur et de vérité. J’ai très hâte d’avoir cette course. Je suis content de voir cela se produire. Le caractère du pays est désormais sur le bulletin de vote ».

Sans surprise, au sortir de ce débat, l’équipe du président Trump a crié à la victoire en clamant que le président « avait totalement démasqué Joe Biden » pour révéler son visage de « politicien de Washington qui parle et n’agit pas », a dit Bill Stepien, son directeur de campagne, par voie de communiqué. « Le président Trump a remporté ce débat avec fracas et il n’est pas étonnant que Biden ne veuille plus en faire. »

L’équipe démocrate a refusé de reporter au 29 octobre, le débat du 15 octobre annulé en raison de l’état de santé du président.

Selon les résultats d’un sondage éclair de DataProgress, les téléspectateurs estiment que c’est Joe Biden qui a remporté la joute (52 %), contre 41 % pour Donald Trump et 7 % d’indécis.

En quittant la Belmont University jeudi soir, Joe Biden s’est dit satisfait de sa performance. « C’est au public maintenant de juger », a-t-il dit.



Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.