Plus de la moitié des Américains craignent une flambée de violence après le 3 novembre

La fin d’un chemin cahoteux pour mieux en reprendre un autre tout aussi instable. Plus de la moitié des électeurs américains s’attendent à une augmentation de la violence partout au pays alimenté par le résultat des élections du 3 novembre prochain, indique un sondage YouGov dévoilé mercredi.

L’inquiétude est exprimée en contradiction avec une perception du scrutin qui s’annonce pour être « honnête et équitable », selon la majorité des électeurs républicains et démocrates interrogés. À plus de 50,7 %, ils s’entendent toutefois pour dire que le nom du président légitimement élu devrait être contesté. Alors que 49,3 % envisagent l’inverse.

Le coup de sonde a été lancé entre septembre et octobre dans un bassin d’environ 2000 électeurs pour le compte de l’organisation non partisane Bravers Angles qui depuis plusieurs mois œuvre pour rapprocher de manière pacifique les camps démocrates et républicains aux États-Unis, où les polarisations idéologiques, en partie nourries par les réseaux sociaux, ont passablement compromis le débat public, les relations sociales et menacent désormais les fondements de la démocratie.

Dans une « Lettre à l’Amérique », le groupe souligne l’importance d’un dialogue entre les partis pour « trouver des solutions fondées sur la Constitution et guidées par nos traditions démocratiques et non violentes » dans l’éventualité où « dans un avenir proche », le pays puisse être « confronté à une crise constitutionnelle face à laquelle nos institutions ne pourront pas parvenir à un consensus sur le président légitimement élu », peut-on lire.

Selon YouGov, 47 % des électeurs estiment que l’intégrité du scrutin de novembre prochain pourrait être compromise. Les démocrates à 45 % pensent que le résultat du vote va être accepté, contre 49 % pour les républicains. Les électeurs indépendants et les indécis sont les plus craintifs, à 55 %.

Le climat de défiance envers le processus électoral s’explique en partie par la campagne menée depuis des mois par Donald Trump pour dénigrer le vote par la poste. La pandémie de COVID-19, qui a repris de l’ampleur dans plusieurs États depuis quelques semaines, se prépare à l’amplifier partout au pays. Selon lui, ce vote serait une source de fraude qui devrait davantage desservir les intérêts républicains. Ces affirmations sont faites sans qu’aucune étude, ni qu’aucun expert n’ait établi de lien entre fraude et vote postal à ce jour.

La tension a été ravivée mercredi par le président américain, en convalescence à la Maison-Blanche après avoir contracté la COVID-19, dans une rafale de tweets dont plusieurs faisaient référence à « un coup d’État » fomenté par la « gauche radicale » pour prendre sa place au sommet de l’État, prétend-il.

Donald Trump a également réitéré ses accusations habituelles à l’endroit de Biden, Obama et Hillary Clinton qui, selon lui, ont « espionné » sa campagne. Aucune enquête n’a été ouverte à ce sujet par les autorités américaines. Il a aussi appelé Biden à se « retirer la course ».

Le démocrate mène actuellement par une avance significative dans les sondages, y compris dans plusieurs États d’ordinaire républicains.