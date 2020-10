Trump rompt les discussions sur un plan de soutien à l’économie

Le président Donald Trump a mis brutalement fin mardi, jusqu’après l’élection présidentielle du 3 novembre, aux négociations avec les démocrates sur de nouvelles aides aux ménages et aux entreprises affectés par la pandémie de COVID-19.

« J’ai demandé à mes représentants d’arrêter de négocier jusqu’après les élections », a écrit sur Twitter le président américain, accusant la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, de ne pas négocier « de bonne foi ». « Dès que j’aurai gagné, nous voterons un grand plan d’aide qui sera centré sur les travailleurs américains et les petites entreprises », a-t-il ajouté.

Perspectives incertaines

Cette décision a immédiatement fait chuter Wall Street, qui a clôturé dans le rouge, alors que de nombreux économistes et experts ont déjà prévenu que l’absence d’un nouveau coup de pouce gouvernemental risquait de freiner le redressement de l’activité économique.

Cela signifie que de nombreux Américains, dont ceux qui sont au chômage, et des entreprises tels les hôtels, les compagnies aériennes, les bars et les restaurants vont faire face à des difficultés financières dans les prochaines semaines, les allocations de chômage n’étant pas versées pendant plus de six mois aux États-Unis. « Les perspectives restent très incertaines », a souligné mardi le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell. Et la situation devrait s’aggraver, car, sans aide supplémentaire, les entreprises manquent désormais de trésorerie.

Certains secteurs très touchés, comme le tourisme et le transport aérien, ont d’ores et déjà annoncé des licenciements massifs.

Le gouvernement Trump et les élus démocrates du Congrès avaient commencé il y a plus de deux mois à négocier de nouvelles aides pour les 12,6 millions de chômeurs américains et pour les foyers aux plus faibles revenus, ainsi que pour les entreprises terrassées par les conséquences de la pandémie de COVID-19.

Les mesures adoptées fin mars dans le cadre du gigantesque plan de soutien de 2200 milliards, augmenté ensuite de 500 milliards, expirent en effet progressivement.

Les vraies couleurs

Après plusieurs semaines au point mort, les discussions entre Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, venaient pourtant de reprendre.

Ils se sont brièvement parlé peu après l’annonce du président Donald Trump, a indiqué un porte-parole de Mme Pelosi, ajoutant que M. Mnuchin en a profité pour confirmer la fin des négociations.

« Une fois encore, le président Trump a montré ses vraies couleurs : faire passer son intérêt avant celui du pays, avec la pleine complicité des membres républicains du Congrès », a déclaré Nancy Pelosi dans un communiqué.

Mais les divergences étaient trop grandes, et le montant total de l’enveloppe posait notamment problème. Les démocrates réclamaient au départ 3000 milliards, mais au fil des discussions ils ont accepté de l’abaisser à 2200 milliards.

Le gouvernement Trump avait de son côté fait un geste, se disant prêt à dépenser 1600 milliards après une somme initiale de seulement 1000 milliards.