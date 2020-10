3 Jerry Lintz, 58 ans | «J’ai un ami qui a eu la COVID-19 et il paraît que ça peut être très pénible. Donald Trump est aussi fort qu’un cheval, il va se battre et il en sortira plus fort que jamais. Il pourra dire à tout le monde, ‘’je l’ai eu, je n’en suis pas mort, ce sera pareil pour vous’’.» Matt Joycey Le Devoir