11 Un mur de 5 km a été construit par l’organisation à but non lucratif «We build the wall» (On construit le mur). Cette portion de mur privé à été construite grâce à une campagne de sociofinancement qui a récolté plus de 25 millions de dollars, et sur les terrains privés de plusieurs propriétaires favorables au projet. Seul problème: hormis les accusations fédérales pour fraude envers les porteurs du projet, le mur construit trop proche du fleuve est déjà menacé par l’érosion des berges, à peine quelques mois après sa construction. Valérian Mazataud Le Devoir