La COVID-19 atteint Donald Trump

7,2 millions d’Américains depuis le début de la pandémie et désormais un président ont été déclarés positifs à la COVID-19. Donald Trump a confirmé par Twitter sa contamination au coronavirus vendredi matin à 1h depuis la Maison-Blanche où il s’est mis en isolement avec sa femme, Melania, elle aussi atteinte par la maladie. Leur fils Barron a quant à lui reçu un résultat négatif, a-t-on appris en matinée, vendredi.

Dans la journée de jeudi, une de ses proches collaboratrices, Hope Hicks, jeune conseillère du président, avait reçu un diagnostic positif. Elle a voyagé par avion et hélicoptère avec Donald Trump pour participer au débat de mardi à Cleveland et se rendre dans un événement de campagne au Minnesota. Les recherches de contact ont été amorcées par les autorités médicales afin de détecter d’autres cas de transmission.

Tard dans la nuit, le médecin du président, Sean Conley a indiqué que Donald Trump et la première dame «se [portait] tous les deux biens pour le moment». «L’équipe médicale de la Maison-Blanche et moi-même maintiendrons une veille serrée, et j’apprécie le soutien apporté par certains des plus grands professionnels et institutions médicales de notre pays, a-t-il ajouté dans une note. Je m’attends à ce que le président continue à assurer ses fonctions sans interruption pendant sa quarantaine, et je vous tiendrai au courant de tout développement futur ».

Le vice-président Mike Pence a indiqué dans la nuit qu’il n’avait pas contracté la COVID-19 et a envoyé ses prières au président américain.

La Maison-Blanche vient d’annuler un déplacement du président prévu à Stanford en Floride ce vendredi, mais a assuré qu’il allait prendre part à un appel téléphonique portant sur «l’aide aux personnes âgées vulnérables dans le contexte de la COVID». Ses conseillers ont indiqué que l’agenda du président allait être reconfiguré «dans un avenir prévisible».

La contamination du président, qui minimise la nature de la pandémie depuis mars dernier, vient allonger la liste du personnel de la Maison-Blanche touché par cette maladie.

Dans les derniers mois, la directrice des communications de Mike Pence, Katie Miller, et le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien ont été déclarés positifs à la COVID-19.

La Maison-Blanche a dit collaborer avec «le médecin du président et le bureau militaire de la Maison-Blanche pour s’assurer que tous les plans et procédures intègrent les directives actuelles [de la Santé publique] et les meilleures pratiques afin de limiter au maximum l’exposition au COVID-19 à la fois dans les [bâtiments de l’exécutif] et lorsque le président est en déplacement », a indiqué l’attaché de presse de Donald Trump, Judd Deere, par voie de communiqué.