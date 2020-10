Donald Trump et son épouse Melania sont atteints de la COVID-19

Donald Trump et son épouse Melania ont tous les deux reçus des diagnostics positifs à la COVID-19, a confirmé le président américain sur son compte Twitter au début de nuit de jeudi à vendredi.

Dans son message, M. Trump indique que le couple entreprend dès maintenant sa période d’isolement et qu’ils vont « passer à travers, ensemble ».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!