10 À gauche, Angel Lartigue, artiste visuel, et Matthew Flores, écrivain, sont venus de Houston, à quatre heures de route, pour prêter main-forte à Eddie Canales. Tous deux ont de la famille dans cette région du sud du Texas et voulaient s’impliquer plus directement dans la communauté et constater la situation sur le terrain. « La plupart des gens qui ne vivent pas dans le sud du Texas n’ont aucune idée de ce qui se passe ici », estime Angel Lartigue. À droite, un cactus empêtré dans les fils barbelés qui délimitent un ranch. Des milliers de kilomètres carrés du comté de Brooks sont recouverts par une végétation hostile et épineuse, et la température oscille entre 25 et 35 degrés de mars à octobre. Valérian Mazataud Le Devoir