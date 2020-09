Trump nomme Amy Coney Barrett à la Cour suprême

Le président Donald Trump a annoncé samedi qu’il nommait la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême afin d’ancrer encore un peu plus dans le conservatisme l’institution qui tranche les grands débats de la société américaine.

« C’est ma troisième nomination » pour la Cour suprême « et c’est un grand moment », a déclaré M. Trump depuis les jardins de la Maison Blanche.

« Ce soir, j’ai l’honneur de nommer l’une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême », a-t-il lancé, soulignant sa « fidélité sans faille » à la Constitution.

« Vous allez être fantastique », a-t-il lancé en s’adressant à la juge, debout à ses côtés.

Le 45e président des États-Unis a prédit une confirmation « rapide » par le Sénat, où les républicains détiennent la majorité.

« J’aime les États-Unis et j’aime la Constitution des États-Unis », a déclaré Amy Coney Barrett lors d’une brève allocution au cours de laquelle elle a rendu un hommage appuyé à Ruth Bader Ginsburg, la juge progressiste décédée la semaine dernière et qu’elle est appelée à remplacer.

« Elle a gagné l’admiration des femmes à travers le pays et dans le monde entier », a-t-elle souligné.

Le choix présidentiel devrait être rapidement validé par le Sénat. Les auditions doivent débuter le 12 octobre, pour un vote espéré fin octobre, quelques jours avant l’élection du 3 novembre, selon des médias américains.

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a appelé samedi le Sénat américain à ne pas se prononcer sur la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême avant l’élection présidentielle du 3 novembre.

« Le Sénat ne devrait pas se prononcer sur cette vacance » créée par le décès de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg « tant que les Américains n’auront pas choisi leur prochain président et leur prochain Congrès », a-t-il dit dans un communiqué quelques minutes après l’annonce de la nomination par Donald Trump.