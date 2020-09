Une lettre contenant du poison destinée à la Maison-Blanche viendrait du Canada

Une lettre contenant du poison destinée à la Maison-Blanche aurait été envoyée à partir du Canada.

L’enveloppe qui contenait de la ricine a été interceptée par le FBI.

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a confirmé à La Presse Canadienne qu’elle avait reçu une demande d’assistance du FBI concernant la lettre suspecte, précisant que selon les renseignements préliminaires, « l’enquête laisse croire que la lettre provenait du Canada ».

La lettre a été interceptée dans un établissement gouvernemental qui filtre le courrier adressé à la Maison-Blanche et au président Donald Trump, a déclaré un responsable américain à l’Associated Press. Une enquête préliminaire indique qu’elle contenait de la ricine, un poison très toxique.

Le fonctionnaire américain n’était pas autorisé à discuter publiquement de l’enquête en cours et s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Le FBI, les services secrets et le service d’inspection postale des États-Unis mènent l’enquête à laquelle participe la GRC.

L’enveloppe a été adressée à la Maison Blanche cette semaine et interceptée avant d’atteindre le président Donald Trump, rapportent samedi les médias américains.

« Le FBI, les services secrets américains et les services d’inspection de la Poste enquêtent au sujet d’une lettre suspecte reçue à un centre de courrier gouvernemental », selon la police fédérale.

« À l’heure actuelle, il n’y a aucune menace pour la sécurité », a ajouté le FBI dans un échange avec l’AFP.

La ricine est le poison le plus violent du règne végétal, 6000 fois plus puissant que le cyanure. Il s’agit d’une substance mortelle en cas d’ingestion, d’inhalation ou d’injection, et contre laquelle il n’existe pas d’antidote.