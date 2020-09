Le département américain du Commerce a annoncé samedi qu’il reportait au moins jusqu’au 27 septembre l’interdiction de télécharger aux États-Unis la populaire application TikTok, filiale d’une entreprise chinoise, qui devait entrer en vigueur dimanche.

Cette décision a été prise « au vu des développements positifs récents », indique un communiqué diffusé peu après la confirmation par TikTok d’un projet d’accord sur la gestion de ses activités aux États-Unis impliquant Oracle en tant que partenaire technologique et Walmart en tant que partenaire commercial.

« Nous sommes heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résolvent les problèmes de sécurité soulevés par l’administration américaine et règle les questions concernant l’avenir de TikTok aux États-Unis », a indiqué une porte-parole à l’AFP alors que le président américain avait indiqué un peu plus tôt dans la journée avoir donné son feu vert à l’accord. L'entente prévoit aussi que les deux entreprises américaines puissent acheter jusqu’à 20 % de parts dans TikTok avant une future entrée en Bourse.