9 À la mi-temps d’un match de football contre l’école secondaire Jefferson Davis, les joueurs de l’équipe Robert E. Lee écoutent les consignes de leur entraîneur. Les deux équipes, dont les joueurs sont en très large majorité afro-américains, portent le nom d’un président et d’un général confédérés, deux symboles forts de l’esclavage. « Nous avons des problèmes plus importants », estime Tim Sampers, un entraîneur de football pour enfants venu assister au match. « On essaye d’atteindre l’égalité, et changer de nom ne va pas avoir d’effet sur l’égalité. » Ici, les mailles du lourd passé de l’État semblent parfois impossibles à démêler des progrès et de la réconciliation du présent. Valérian Mazataud Le Devoir