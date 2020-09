L’ouragan «Sally» balaie le sud-est des États-Unis

Rues submergées et coupures de courant : l’État américain de l’Alabama et le nord-ouest de la Floride étaient balayés mercredi par les pluies de l’ouragan Sally, qui provoquent des inondations « catastrophiques ».

Au total, selon le site Poweroutage, plus de 500 000 foyers n’avaient plus d’électricité mercredi matin dans ces deux États. Sally a touché terre à 4 h 45 heure locale (9 h 45 GMT) à Gulf Shores, une petite ville de l’État d’Alabama. Il était alors en catégorie 2, et a depuis été rétrogradé en catégorie 1.

Les vents charriés par la tempête se sont calmés et atteignent désormais 80 km/h, avec des bourrasques à près de 130 km/h. Elle se déplace lentement (à moins de 10 km/h), ce qui signifie des pluies continues sur les mêmes zones pendant une période prolongée, intensifiant la montée des eaux.

Torrents

« Des inondations catastrophiques et historiques sont en cours », a averti le Centre national des ouragans (NHC).

Au petit matin, les rues de la ville de Pensacola et ses quelque 50 000 habitants, située à l’extrême nord-ouest de la Floride, étaient transformées en torrents, selon de nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Le passage de l’ouragan a eu « des effets dévastateurs », a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi matin David Morgan, shérif du comté d’Escambia, où se trouve Pensacola. « Nous anticipons des évacuations qui se compteront en milliers » lorsque celles-ci seront possibles, a-t-il prévenu.

La situation « est mauvaise », a-t-il dit, rapportant qu’une portion d’un pont de la ville s’était probablement effondrée. « Cela va prendre un temps considérable de nettoyer tout ça. »

Des opérations de secours étaient en cours et des refuges ont été ouverts, mais les autorités ont intimé la population de rester en sécurité chez elle lorsque c’était possible.

Situation dangereuse

À une quarantaine de kilomètres de là, dans l’Alabama, des images montraient la marina de la ville balnéaire d’Orange Beach balayée, avec des bateaux de plaisance déplacés par les vents jusque sur les quais, au milieu de débris.

Les autorités du comté de Baldwin, où se trouve Orange Beach, ont alerté mercredi matin d’une « situation extrêmement dangereuse », avec « des dégâts graves et étendus ».