Trump a délibérément minimisé le danger posé par la COVID-19

Le président Donald Trump semblait comprendre la gravité que représentait le coronavirus alors même qu’il disait devant le pays que le virus n’était pas pire que la grippe saisonnière et insistait sur le fait que le gouvernement américain contrôlait totalement la situation, selon un nouveau livre du journaliste Bob Woodward.

« Il suffit de respirer l’air et c’est comme ça que ça se transmet », a déclaré M. Trump lors d’un échange téléphonique avec M. Woodward le 7 février. « Et c’est donc une question très difficile. C’est une question très délicate. C’est aussi plus mortel qu’une grippe éprouvante. »

« C’est une chose mortelle », poursuit le président, comme pour souligner son propos.

Donald Trump a ensuite déclaré au journaliste le 19 mars qu’il avait délibérément minimisé le danger de la COVID-19. « Je voulais toujours minimiser cela », a dit le président.

Le Washington Post, dont M. Woodward est rédacteur en chef adjoint, a publié mercredi des extraits du livre Rage, tout comme le réseau télévisé CNN. Le livre aborde également les tensions raciales, la diplomatie avec la Corée du Nord et une série d’autres questions survenues au cours des deux dernières années dans la politique américaine.

Le livre s’appuie en partie sur 18 entretiens que M. Woodward a menés avec M. Trump entre décembre et juillet.

« M. Trump n’a jamais semblé disposé à mobiliser pleinement le gouvernement fédéral et semblait continuellement renvoyer les problèmes vers les États », écrit le journaliste. « Il n’y avait pas de véritable théorie de gestion […] pour faire face à l’une des urgences les plus complexes auxquelles les États-Unis aient jamais été confrontés. »