En images | Detroit et Baltimore, des cités en déclin

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses grandes villes industrielles américaines ont basculé dans un processus de déclin urbain. À partir des années 1950-1960, ces villes de la Rust Belt ont vu leurs structures sociales et urbaines changer progressivement avec la désindustrialisation. Les émeutes et la ségrégation raciale, la fuite des Blancs vers les banlieues, la corruption et une forte criminalité auront tôt fait d’introniser les villes de Detroit et de Baltimore comme des symboles de ce délitement.

Dans ces municipalités du Michigan et du Maryland, les populations les plus démunies souffrent encore du manque de services, d’infrastructures et de considération de la part de l’État. Les quartiers défavorisés, majoritairement habités par des Afro-Américains, ne peuvent profiter des investissements qui ont été faits au cours des dernières années. La ségrégation, tel un poison insidieux, est une réalité toujours aussi présente qui gangrène de nombreuses villes des États-Unis.

Cette série de photos s’inscrit dans un projet qui cherche à appréhender les grandes villes industrielles en déclin, des lieux étranges où les injustices persistent et où les réalités des populations ostracisées se mélangent tant bien que mal.

1 Automobile modifiée devant un liquor store de la rue Charlevoix, à Detroit Jules Gauthier

2 Entraînement du soir pour les Pioneers de Detroit, l’équipe de football américain de l’Edison Public School Academy. Ces jeunes de 16-17 ans bénéficient maintenant d’un tout nouveau stade construit sur une ancienne prairie urbaine, non loin de leur école. Jules Gauthier

3 Duo de maisons dans l’East Side de Detroit. La Ville gère en ce moment le programme de démolition le plus vaste aux États-Unis. Depuis 2014, la mairie a fait détruire près de 18 442 bâtiments vacants. Lancé par le maire Mike Duggan il y a cinq ans, ce programme a été mis en branle dans l’espoir d’améliorer la qualité de vie des résidents en éliminant les structures irrécupérables ou occupées illégalement. Jules Gauthier