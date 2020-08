Convaincre dans la contrainte d’une pandémie

Si l’on devait se fier à Mark, rencontré à la marina de Fond du Lac, petite ville du centre du Wisconsin, cette semaine, la victoire de Donald Trump en novembre prochain est « sûre à 100 % ». « Regardez les drapeaux autour vous », accrochés aux mâts de plusieurs bateaux de luxe et appelant au renouvellement du mandat du milliardaire. « Ici, il n’y a pas de communistes », a poursuivi fièrement le comptable arrivé au volant d’une Jaguar et qui n’a pas voulu en dire plus sur ses affaires ni sur son identité. « Je ne fais pas confiance aux médias », a-t-il dit.

Mais il a quand même ajouté. « Ce que nous voulons ici, c’est très peu de gouvernement. Et ce n’est certainement pas ce que les démocrates proposent. »

Au terme des quatre jours de convention nationale démocrate, non conventionnelle, tenue virtuellement depuis Milwaukee, la question est désormais sur toutes les lèvres : cette série de programmes télévisuels vantant la candidature de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris, tout en dressant un portrait sombre des années Trump, a-t-elle été en mesure de toucher l’électorat américain et de guider le vote en faveur de la formation politique en novembre prochain ?

« L’impact de l’événement dans un environnement totalement en ligne est difficile à prévoir, dit Robert Asen, professeur de communication à l’Université du Wisconsin à Madison, parce que nous nous retrouvons dans une situation sans précédent. »

Pandémie oblige, le grand spectacle politique censé donner un coup de sang à la campagne démocrate a été cantonné aux écrans cette année, empêchant même les rassemblements qui donnent d’ordinaire les images de liesse et de communion, carburant des élections américaines. Les discours ont été livrés sans les cris et les applaudissements d’approbation. Les nominations sans les lâchers de ballons, mais sans non plus, pour autant, susciter un désintérêt chez les Américains.

Au lendemain de la première soirée de convention, la porte-parole de Joe Biden, TJ Ducklo, a triomphalement annoncé que 28,9 millions de personnes avaient suivi l’événement, sur un écran connecté ou sur les grands réseaux de télévision, qui ont réuni à eux seuls 19,7 millions de téléspectateurs ce soir-là. En 2016, une moyenne de 26 millions d’Américains avait suivi la convention et la nomination de Hillary Clinton.

Le discours, qualifié d’historique, de Kamala Harris, a quant à lui fait grimper la mesure d’audience, à 23 millions mercredi soir, sur les seuls réseaux de télévision, selon Nielsen. Avec 10 millions spectateurs de plus dans les univers numériques, selon les évaluations du parti. La sénatrice de la Californie est la première femme afro-américaine et indo-américaine à aspirer au poste de vice-présidente du pays.

L’espoir d’un rebond

Mais cette assistance pourrait ne pas donner pour autant un nouveau souffle à la campagne démocrate, comme les conventions l’ont déjà fait par le passé.

« L’événement s’est plutôt bien déroulé avec les contraintes qu’il avait, résume Paul Nolette, directeur du Département de science politique de l’Université Marquette à Milwaukee. Cela dit, je doute que les démocrates y trouvent la source d’un rebond. Et il va en aller de même pour les républicains la semaine prochaine [ils tiennent leur convention à Charlotte, en Caroline du Nord]. Les rebonds induits par les conventions ont diminué au fil du temps. La raison est que les conventions prêchent de plus en plus à des convaincus. Ces manifestations politiques ne font pas changer d’avis les électeurs. Elles les confortent dans leur choix. »

Pour Steven W. Webster, spécialiste de la politique américaine à l’Université de l’Indiana, le caractère virtuel de l’événement ne devrait pas avoir un impact négatif sur la campagne démocrate ni sur la volonté des électeurs d’aller voter. « En temps normal, la majorité des électeurs ne sont pas présents à la convention, dit-il. C’est par la télévision qu’ils la suivent. Et la couverture médiatique de l’événement a eu lieu, même si la convention, elle, n’était que virtuelle. »

Haro sur Trump

En plaçant Donald Trump sans relâche dans leur ligne de mire, les démocrates ont attiré l’attention avec des conférenciers prestigieux venus dépeindre le caractère sombre du personnage et le danger sévère qu’il fait désormais peser sur la démocratie américaine.

Donald Trump « n’a manifesté aucun intérêt à utiliser le pouvoir impressionnant de son bureau pour aider qui que ce soit d’autre que lui-même et ses amis, a dit l’ex-président américain Barack Obama cette semaine, aucun intérêt à traiter la présidence comme autre chose qu’une émission de téléréalité de plus qu’il peut utiliser pour attirer l’attention dont il a besoin ».

Au commencement de la convention, lundi, sa femme, Michelle, avait déjà balisé le terrain en mettant en garde les électeurs. « Si vous pensez que les choses ne peuvent pas empirer, croyez-moi, elles le peuvent, et elles le feront si nous ne changeons pas les choses lors de cette élection, a-t-elle dit. Si nous voulons mettre fin à ce chaos, nous devons voter pour Joe Biden. Nos vies en dépendent. »

Joe Biden a planté le dernier clou jeudi soir, dans un discours d’acceptation de sa nomination où il s’est montré aussi présidentiable que déterminé à ramener l’unité au sein du pays. « Il a enfermé les Américains dans la noirceur pendant trop longtemps, dans trop de colère, trop de peur, trop de divisions », a-t-il dit à propos de Donald Trump, sans jamais mentionner son nom.

Le ton de la convention n’étonne pas M. Webster. « Le véritable objectif était de mettre en évidence les décisions prises par le gouvernement Trump, dit-il. La politique américaine de nos jours est très négative. En fait, la plupart des électeurs sont motivés par ce que nous appelons la “partisanerie négative” — soit voter contre le parti qu’ils n’aiment pas plutôt que de voter pour le parti qu’ils aiment. Et plus les démocrates vont réussir à mettre le public en colère contre Trump, mieux ils vont se porter. »

À moins de trois mois des élections, les sondages sont toujours favorables au candidat démocrate et lui accordent une avance d’environ 10 points sur son adversaire républicain qui, toute la semaine, a multiplié les attaques contre ses adversaires afin d’attirer vers lui une partie de la couverture médiatique politique des derniers jours. Vendredi, il en a rajouté devant ses troupes à Arlington, en Virginie, en décrivant la convention démocrate comme l’une « des plus sombres dans l’histoire américaine ».

Une image d’unité

« La campagne à distance a donné aux démocrates l’occasion de décrire les échecs du président et d’aider à unir le parti », résume Gary Sasse, un stratège politique du Rhode Island. Une unité qui a été exposée toute la semaine, y compris lors du dernier soir, avec l’apparition de plusieurs figures de la course à l’investiture démocrate venues enterrer publiquement la hache de guerre et apporter leur soutien au candidat arrivé en tête de la course. Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, Bernie Sanders ou encore Elizabeth Warren en faisaient partie.

Cet appel à l’unité a été soutenu par les thèmes de la campagne que comptent défendre les démocrates en matière de santé, de sécurité, mais également de retour à la normale après les tumultueuses années Trump. « “Reconstruire en mieux” [Build Back Better]: le message est assez intelligent, car il suggère autant ce retour à la normale souhaité par les électeurs que l’idée d’un programme progressiste apte à rejoindre les jeunes électeurs », dit M. Asen.

Assise sur un banc, à l’extérieur de la banque où elle travaille, dans la petite ville d’Oshkosh, Patti Schumacher, elle, n’est pas encore prête à nommer le vainqueur de la prochaine élection. « Nous vivons dans une société tellement polarisée, dit-elle. Autour de moi, en ce moment, je connais des républicains qui ont décidé de voter démocrates, mais l’inverse existe aussi. Nous sommes entrés dans une époque compliquée. » Mais elle a dit aussi que jamais elle « n’avait vu des gens aussi décidés à aller voter que cette année ». Une motivation peut-être guidée par cette colère profitable aux démocrates.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.