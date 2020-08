Joe Biden promet de sortir les États-Unis de sa noirceur

Au terme de la convention nationale démocrate, Joe Biden a officiellement accepté sa nomination à titre de candidat pour la prochaine élection en promettant, dans un discours vibrant, de sortir le pays « de la noirceur », d’unir les États-Unis, de combattre « les divisions » et de choisir « les faits, plutôt que la fiction », une fois à la Maison-Blanche.

Il s’est dit également prêt à effacer enfin « la tache du racisme » sur le tissu social américain. « Je crois que nous sommes à la hauteur. Je crois que nous sommes prêts », a-t-il dit.

Pendant plus de 20 minutes, l’ex-vice-président a invité les Américains à faire le choix historique de changer la trajectoire sur laquelle les États-Unis se sont engagés il y a quatre ans. « Nous pouvons choisir le chemin qui conduit à plus de colère, moins d’espoir, plus de division, un chemin d’ombres et de suspicions, a-t-il dit en direct et sans public depuis Wilmington au Delaware, où la convention, totalement virtuelle en raison de la pandémie, se joue également depuis lundi soir. Ou bien nous pouvons prendre le chemin pour guérir, pour réformer et pour s’unir. »

Selon lui, « cette élection est cruciale. C’est celle qui va déterminer ce qu’est l’Amérique pour une longue période de temps. La morale est dans ce scrutin, la compassion, la décence, la science, la démocratie sont dans ce scrutin. »

Sans surprise Joe Biden s’en est pris directement à Donald Trump, sans jamais le nommer, un président qui a « enfermé les Américains dans la noirceur pendant trop longtemps, dans trop de colère, trop de peur, trop de divisions », a-t-il dit. « Ici et maintenant, je vous fais la promesse que si vous me confiez la présidence, je vais puiser dans le meilleur en nous. Je vais être un allier de la lumière, pas de l’obscurité. »

Pour le candidat démocrate, les États-Unis font face à quatre crises historiques, « une véritable tempête », a-t-il qualifié en nommant « la pire pandémie depuis 100 ans, la pire crise économique depuis la Grande Dépression, le cri le plus convainquant pour l’égalité raciale depuis les années 60 et la réalité indéniable de la menace que fait peser les changements climatiques ». Une configurant d’enjeux auxquels Donald Trump n’a pas réussi à faire face comme le président. « Il a échoué à protéger les États-Unis », a-t-il dit. « Et c’est impardonnable. »

Joe Biden a profité de son allocution pour se présenter en candidat de l’unité, pour l’ensemble des Américains. « Ce n’est pas un moment partisan. C’est un moment américain, a-t-il dit à propos de l’élection. L’Amérique n’est pas seulement un ensemble d’intérêts contradictoires, d’États bleus et d’États rouges. Nous sommes bien plus grands que ça. » Il a aussi promis de prendre en charge la gestion de la crise pandémique au jour un de sa présidence, notamment en décrétant une obligation de port du masque sur l’ensemble du territoire. « En bref, nous allons faire ce qui aurait dû être fait dès le début », a-t-il lancé.

Des appuis improbables

Plus tôt dans la journée, le candidat démocrate a reçu l’appui de plus de 70 anciens responsables de la sécurité nationale ayant servi sous les administrations républicaines. « Alors que nous avions espéré, comme tous les Américains, que Donald Trump gouvernerait avec sagesse, il a déçu des millions d’électeurs qui lui ont fait confiance et a démontré qu’il était dangereusement inapte à remplir un autre mandat », a déclaré dans un communiqué émis en journée, le groupe composé entre autres de l’ancien chef de cabinet du Département de la sécurité intérieure, Miles Taylor, de l’ancien directeur de la CIA Michael Hayden et l’ancien directeur du renseignement national John Negroponte. Taylor a dévoilé dans les derniers jours ses comptes rendus de conversation avec Trump, en qualifiant son expérience avec lui de « terrifiante ».

Selon eux, « Joe Biden a le caractère, l’expérience et le tempérament nécessaires pour diriger cette nation ».

« Certains d’entre nous ont des positions politiques différentes de celles de Joe Biden et de son parti, ont-ils écrit. Le moment de débattre de ces différences politiques viendra plus tard. Pour l’instant, il est impératif que nous arrêtions l’assaut de Trump contre les valeurs et les institutions de notre nation et rétablissions les fondements moraux de notre démocratie ».

Cet appui s’ajoute aux nombreux soutiens de républicains depuis le début de cette convention. Jeudi soir, un vétéran de 95 ans, se présentant comme un républicain indécrottable depuis son premier vote, a pris la parole dans une courte vidéo pour conspuer l’actuel président et annoncer qu’il allait voter pour Joe Biden.

Visiblement devant la télévision à l’heure de la convention, Donald Trump a produit un tweet critique tout en retenue au terme de l’allocution de son adversaire. « En 47 ans, Joe n’a rien fait de tout ce dont il parle. Il ne changera pas. Juste des mots », a-t-il écrit.

Dans la journée, il a tenu une rencontre politique devant des partisans à Scranton, en Pennsylvanie, ville natale de Joe Biden. L’État lui a ouvert la porte de la Maison-Blanche en 2016. Il y traîne désormais dans les sondages face au démocrate.

« Slow Joe prendra la parole à la convention démocrate, et je suis sûr qu’il va simplement les assommer, a-t-il dit. Et il nous rappellera qu’il est né à Scranton. Mais vous savez, il en est parti », a-t-il ajouté accusant l’ancien vice-président d’avoir abandonné cette ville ouvrière.

« Joe Biden n’est pas un ami de la Pennsylvanie », a déclaré Trump à la foule. « Il est votre pire cauchemar. »

La convention démocrate s’est terminée sans lâcher de ballons, mais avec un feu d’artifice, et l’arrivée sur la scène de la colistière Kamala Harris et son mari, tous masqués.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.