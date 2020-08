Piqué au vif

« Cette convention démocrate, c’est tout simplement dégoûtant. » Norm Wendt était assis au bord de la rivière Fox, à Oshkosh mardi matin, petite ville du centre du Wisconsin où les pancartes appelant à la réélection de Donald Trump pullulent sur les terrains des maisons. La veille, le président américain y a fait un arrêt à l’aéroport, pour galvaniser ses partisans, nombreux dans ce coin rural de l’État. Norm n’a pas pu y aller.

« Mais c’est mon candidat, a-t-il assuré sans retenue. Je vais encore voter pour lui cette année. Après trois ans et demi, son bilan est exceptionnel », a dit le retraité de 72 ans, profitant du soleil torse nu sur un banc du quai municipal. Il a bossé toute sa vie dans l’industrie forestière, à travers le pays, a-t-il dit. Il est revenu dans cette ville au bord du lac Winnebago d’où il vient il y a quelques années. « Tout ce que les démocrates savent faire, c’est jeter de la boue sur lui. C’est pitoyable. »

Pitoyable. C’est aussi ce que pense le candidat républicain à la présidence, qui mardi, toute la journée, a envoyé des flèches aux orateurs de la convention nationale démocrate virtuelle qui, en ligne et sur les grands réseaux de télévision, ont décrié lundi soir son influence délétère sur le climat politique et social du pays. En chœur, ils ont aussi remis en question ses capacités à gouverner, particulièrement en temps de crise. « Ce n’est pas le bon président pour notre pays », a dit l’ex-première dame Michelle Obama, piquant au vif le principal intéressé.

« Je pense que c’était un discours extrêmement clivant », a lancé Donald Trump pour commenter la prestation de Mme Obama. Il prenait la parole lors d’un point de presse à la Maison-Blanche mardi matin célébrant le 100e anniversaire du droit de vote des femmes. « C’est elle qui était dépassée », a-t-il ajouté en reprenant les mots de Mme Obama lancés à son endroit la veille. Et franchement, elle aurait dû faire le discours en direct, ce qu’elle n’a pas fait. »

Lundi soir, à bord d’Air Force One qui le ramenait à Washington après sa tournée de discours au Minnesota et au Wisconsin, Donald Trump s’en était pris également à John Kasich, l’ex-gouverneur républicain de l’Ohio, dont la présence à la convention démocrate a été remarquée. Comme lui, plusieurs autres républicains ont également appelé à voter pour Joe Biden.

« Beaucoup d’entre nous sont préoccupés par la voie que nous suivons depuis les quatre dernières années, a-t-il lancé aux téléspectateurs de la convention. C’est un chemin qui mène à la division, au dysfonctionnement, à l’irresponsabilité et à l’augmentation de l’acrimonie entre nos citoyens. Continuer à suivre cette voie aura de terribles conséquences pour l’âme des États-Unis. »

Les démocrates semblent avoir trouvé les bonnes lignes, qui frappent là où ça fait mal

Frappé par son propre camp, Donald Trump a riposté en qualifiant M. Kasich de « perdant ». « Il a été un perdant comme républicain, il va être un perdant comme démocrate. Les gens ne l’aiment pas. Ils ne lui font pas confiance. Ses programmes de santé dans l’Ohio ont été un désastre, a dit le président. Il n’a pas très bien fait avec Trump. Il était un choix tout désigné [pour les démocrates]. »

Pour le commentateur politique américain Charlie Sykes, joint par Le Devoir, cette attaque de messagers par Donald Trump n’a rien de nouveau. « Elle est une réaction instinctive habituelle de sa part lorsqu’il est exposé à la critique, dit-il, mais elle montre aussi que les démocrates semblent avoir trouvé les bonnes lignes, qui frappent là où ça fait mal. Michelle Obama peut-être un peu plus que les autres », ajoute le stratège politique conservateur, qui a donné son opinion pendant plus de 15 ans sur les ondes d’une radio de Milwaukee.

« Le contraste entre le message d’espoir de la convention, de résilience et de solidarité les uns envers les autres du ticket Biden-Harris et Donald Trump est criant, estime pour sa part le stratège démocrate Patrick Guarasci. Les électeurs du Wisconsin et du reste du pays n’y ont pas été insensibles, malgré la formule virtuelle. »

La rupture pourrait séduire et dérange donc Donald Trump, qui traîne de la patte dans les sondages dans plusieurs États du Midwest, dont quelques-uns pourraient retomber sous le giron démocrate au terme de scrutin de novembre prochain. Au Wisconsin, trois récentes mesures de l’opinion donnent Joe Biden vainqueur, avec une avance de 5 à 6 points. En 2016, le milliardaire avait remporté l’État avec une majorité de 23 000 voix.

Photo: Evan Vucci Associated Press

« Le Wisconsin, le Michigan ou encore la Pennsylvanie sont des États très diversifiés et le message envoyé lundi soir par la convention a su montrer que le Parti démocrate est finalement une grande maison dans laquelle tout le monde est le bienvenu. Se faire dire : “Nous sommes de votre côté, car nous sommes tous Américains” est ce que les gens veulent entendre aujourd’hui », assure M. Guarasci.

Un appel à l’unité qui attise les ripostes au vitriol du président américain, qui depuis le début de la semaine fait le présage du pire en cas de victoire de Joe Biden, qu’il qualifie de « cheval de Troie du socialisme ». « Personne ne sera en sécurité dans une Amérique dirigée par Joe Biden », a-t-il dit lundi en interpellant directement les mères de famille des villes de banlieue, un électorat recherché par les deux partis et dont le vote en novembre pourrait faire ou défaire le président.

Joddy, rencontrée lundi dans un magasin d’antiquités de Waukesha, dans la banlieue ouest et industrielle de Milwaukee, était, elle, un brin frustrée par la manière dont son candidat, Donald Trump, est traité depuis plusieurs mois par les démocrates. « Ils le blâment pour tout, pour la pandémie, pour les pertes d’emploi… Je suis fatiguée d’entendre ça. Alors, je ne regarde plus les nouvelles. »

Assis sur son banc, regardant les bateaux entrer et sortir du lac Winnebago, Norm Wendt a dit lui aussi faire la même chose, « épuisé par des attaques qui ne mènent nulle part, a-t-il dit. Ce pays fonctionne très bien. Les démocrates prétendent le contraire pour mieux contribuer à le détruire ».

Les Américains vont être appelés aux urnes dans 75 jours.