Les démocrates en appellent à l’unité des Américains

Il était seul lundi matin, mais il était là, devant les grilles protégeant le Wisconsin Center de Milwaukee déserté par les partisans politiques et d’où la convention nationale démocrate a pris son envol, virtuellement s’entend, lundi soir. Il avait son chapeau, son masque et surtout une pancarte en forme de toile impressionniste portant deux idées simples : « Gouvernement cassé » suivi de « vies brisées ».

« J’ai fait le voyage depuis Boulder, au Colorado, en avion, a précisé Stephen Parlato, la jeune quarantaine. Parce qu’il faut se débarrasser du criminel qui est en poste à la Maison-Blanche. » Le vide dans les rues autour de lui, plus peuplées de policiers à vélo que de citoyens, ne l’inquiétait pas quant à la portée de son message. « Des gens s’arrêtent pour me parler. Des reporters, des photographes aussi. C’est aussi comme ça que les nouvelles se transmettent aujourd’hui, particulièrement en temps de pandémie. »

Au commencement d’une grosse semaine pour les démocrates, c’est également par l’entremise des médias que s’est amorcée lundi soir la convention nationale démocrate, sans rassemblement public cette année. Pour donner le ton, les autorités du parti ont placé ce coup d’envoi sous le thème de l’unité, avec un slogan tout aussi simple que celui de Stephen Parlato pour leur première soirée : « Nous, le peuple » des États-Unis.

Le pays « fait face à une série de défis monumentaux, alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire rage, que des dizaines de millions de personnes sont sans travail et que notre nation doit composer avec un héritage d’injustice raciale qui a marginalisé trop de citoyens, ont exposé les instances du parti depuis leur quartier général temporaire de Milwaukee, lundi. Mais comme nous l’avons appris tout au long de notre histoire, c’est quand nous sommes unis que nous pouvons tout surmonter ».

Dans la journée, Cedric Richmond, coprésident de la campagne de Joe Biden, a précisé le ton de ce premier instant de la convention en insistant sur le fait que, « ce soir, ce n’est pas de Joe Biden ou de Kamala Harris », sénatrice de la Californie et colistière de l’ex-vice-président dans la course électorale en cours, « dont il va être question ». « Cette convention se tient pour les Américains qui ont perdu un membre de leur famille et qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19, a-t-il exposé en après-midi sur les ondes de Fox News. Nous devons identifier le responsable de la mort de 170 000 Américains depuis le début de cette pandémie, a-t-il ajouté en montrant Donald Trump du doigt. C’est le message que nous allons entendre [lundi soir]. »

Un message porté en partie, tard en soirée, par Michelle Obama, dont le discours attendu s’annonçait comme une charge en règle contre l’actuel président américain. La présence de Bernie Sanders, candidat déchu des primaires démocrates, visait également à asseoir l’unité du parti. En 2016, un schisme en pleine convention entre les partisans du sénateur du Vermont et le camp d’Hillary Clinton avait miné le départ de la candidate.

« Les démocrates doivent donner le ton de leur campagne en apparaissant comme un parti unifié, en s’attaquant à la manière dont le gouvernement Trump a géré la crise sanitaire, les troubles raciaux, et en pointant le chômage, qui atteint un niveau équivalent à celui de la Grande Dépression », a indiqué au Devoir le stratège politique Gary Sasse joint au Rhode Island, où il est très influent. C’est un républicain modéré. « Lors de son discours d’acceptation à la convention républicaine de 1980, Ronald Reagan avait demandé aux électeurs : “Êtes-vous mieux aujourd’hui qu’il y a quatre ans ?” C’est une question que les démocrates devraient intégrer dans leur campagne en 2020. »

La convention démocrate s’est ouverte alors que le pays a connu deux jours consécutifs de baisse des cas de COVID-19. Un phénomène qui s’explique toutefois par la diminution des tests effectués dans plusieurs États, qui ont décidé de suivre les recommandations du président américain de cesser de tester pour ainsi faire diminuer la pandémie. En apparence du moins. Une tromperie dénoncée par Thomas Frieden, ex-directeur des Centers for Disease Control and Prevention qui a rappelé lundi sur les ondes de CNN que le taux de décès lié au coronavirus est plus élevé aux États-Unis que dans « n’importe quel autre pays ». « La semaine dernière, les Américains avaient 8 fois plus de chance de mourir de la COVID que les Européens. »

Le sujet n’a pas été abordé par Donald Trump, qui, toute la journée, a cherché à attirer l’attention médiatique sur lui pour mieux la détourner de la convention démocrate, en orchestrant une série de discours livrés sur le tarmac de deux aéroports du Minnesota et d’un du Wisconsin, où l’homme tente de s’assurer des appuis politiques frappés eux aussi par l’incertitude.

Photo: Brendan Smialowski Agence France-Presse

Le président avait annoncé ses visites sur le terrain de ces États fragiles dans sa campagne en raillant Joe Biden, qui, selon lui, a « peur de se présenter physiquement » à la convention de Milwaukee. Le candidat démocrate doit parler cette semaine depuis son bastion de Wilmington, au Delaware.

« Notre pays ne se relèvera pas si nous perdons les élections », a dit l’ex-vedette de téléréalité à Mankato, au Minnesota. « Les électeurs du Wisconsin ont un choix simple à faire : être dirigés par la mafia de la gauche radicale ou rester des hommes et des femmes libres dans ce grand pays sur terre », a-t-il ajouté à Oshkosh, ville située au cœur d’un comté républicain à une centaine de kilomètres de Milwaukee, où il a prédit une « convention démocrate ennuyante ».

Actuellement, Joe Biden mène dans les sondages dans cet État du Midwest qui pourrait revenir dans le camp démocrate en novembre prochain. En 2016, Donald Trump l’a décroché avec une avance minuscule de trois quarts de point sur sa rivale Hillary Clinton.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.