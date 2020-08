Une grand-messe démocrate qui sort des conventions

C’était dimanche matin à Milwaukee, à quelques pas du Wisconsin Center, et Eliott Abramson lisait son journal sous le soleil, assis sur une chaise pliante, à l’entrée d’un stationnement payant terriblement vide à la veille du lancement de la convention nationale démocrate dans cette ville du Midwest américain.

« Ça fait deux semaines à peine que j’ai rouvert, dit-il, tout en replaçant son masque sur son visage. Convention ou pas, la pandémie a fait fuir tout le monde ici depuis mars. Mais je viens quand même chaque jour, pour être là au cas où une voiture se présente. »

Rien n’indique qu’elles vont être nombreuses, ces voitures, cette semaine dans le quartier des spectacles, des bars, des restaurants et du centre de convention où le Parti démocrate a décidé de jouer à partir de lundi, et pour quatre jours, son grand spectacle de la campagne électorale, soit le couronnement de Joe Biden et de sa colistière, Kamala Harris, avec une retenue « covidienne » de circonstance. Sans rassemblement. Sans le faste habituel, les lâchés de ballon, ni le poids des délégations en provenance des 50 États pour confirmer la nomination de leurs candidats. Sans grands orateurs sur place, tous renvoyés chez eux, dans une formule non conventionnelle dite « virtuelle » de conférences, de votes et de discours. COVID-19 oblige.

« Ça va être calme ici dans les prochains jours, résume Mike, à la caisse de son dépanneur situé à un jet de pierre du Wisconsin Center et qui ne devrait pas profiter de la manne des 50 000 visiteurs qui auraient normalement convergé vers la ville dans l’ancienne normalité. Mais, au moins, la convention n’a pas fait fuir les gens du quartier. » Elle devait initialement se tenir en juillet. Elle a été réduite en taille et reportée d’un mois, avant d’être ramenée à sa plus simple expression. Physiquement du moins.

Les gens suivent ça à la télévision et dans les journaux de toute façon

Car, comme une grande partie de l’activité humaine depuis le début de la pandémie, c’est sur un écran que va se dévoiler cette année la grand-messe électorale démocrate, celui des grands réseaux de télévision américains qui se préparent à diffuser en direct chaque soir jusqu’à jeudi les discours de prestigieux invités à cette convention.

Bernie Sanders, candidat soutenu par une frange importante des jeunes Américains, mais déchu de l’investiture démocrate, fait partie des premières apparitions lundi, aux côtés de Michelle Obama, ex-première dame des États-Unis, du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et de l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich, un républicain modéré critique de Donald Trump dont la présence en terrain démocrate vise à faire de l’œil à l’électorat du parti au pouvoir.

Mardi, ce sera au tour de l’ex-président Bill Clinton et de la députée démocrate en phase ascendante Alexandria Ocasio-Cortez d’apporter leur soutien aux candidats démocrates, suivis le lendemain par la leader démocrate au Congrès, Nancy Pelosi, de l’ex-candidate à la présidence Hillary Clinton et de l’ex-président Barack Obama.

Les membres du ticket démocrate, Joe Biden et Kamala Harris, sénatrice de la Californie, quant à eux, prendront la parole mercredi et jeudi, depuis les terres de l’ex-vice-président américain, Wilmington au Delaware.

Même l’enregistrement successif du vote par appel nominal des 57 États et territoires, le mardi, confirmant la nomination du candidat démocrate au terme des primaires — un prétexte à une longue séquence d’adoubement —, va se dérouler à distance, tout en étant orchestré par les membres du parti présents à Milwaukee.

« C’est très décevant que la convention ne se tienne pas comme prévu, mais bien sûr, cette version à distance était la décision la plus responsable à prendre en temps de crise », a résumé dimanche après-midi Jason Mas, avocat dans la jeune trentaine et rare client assis au bar Tikki de la Bradford Beach, dans la partie lacustre de la ville, celle ouvrant sur l’infini du lac Michigan. « J’espère que cela ne va pas avoir un impact négatif sur la campagne, a ajouté son amie, Mary DeWaters, jeune médecin de famille à Milwaukee. C’est très difficile de se sentir interpellé par un événement sans auditoire, sans un esprit de communion, sans les applaudissements… J’ai peur que les gens s’intéressent beaucoup moins à ça à la télévision. »

« Nous sommes devant une situation unique, résume le politicologue John MacAdams, spécialiste de la politique américaine à la Marquette University de Milwaukee joint par Le Devoir. Une convention peut servir de rebond dans une campagne présidentielle, mais là, sans l’excitation et l’apparat d’une convention de nomination typique, cela ne devrait pas se produire cette année. Mais tous les partis sont sur un pied d’égalité, puisque la même logique va s’appliquer à la convention républicaine [qui se tient dans une formule réduite elle aussi, à Charlotte, la semaine prochaine]. »

Depuis 1964, Richard Nixon, Jimmy Carter et Bill Clinton ont profité d’un regain de popularité après les conventions de leur parti, un phénomène apte à stimuler les campagnes de candidats moins connus de l’électorat, comme c’est le cas actuellement pour Joe Biden.

Assis dans le jardin avant d’une maison du quartier huppé de Murray Hill, Gerald Schrader affiche autant son appui à l’ex-vice-président américain, avec une pancarte portant le nom du candidat plantée sur son terrain, que son optimisme dans la finalité de cette convention. « Les gens suivent ça à la télévision et dans les journaux de toute façon », philosophe l’homme, la soixantaine passée, un ex-républicain devenu démocrate à partir de Barack Obama et après « avoir détesté » George W. Bush, précise-t-il. « J’ai bon espoir que la formule va permettre à ses idées [de Joe Biden] de se répandre dans la population. Il le faut. C’est une année électorale importante. Ce pays, depuis trois ans et demi, est devenu n’importe quoi. Il est crucial que le parti se rassemble pour construire autre chose. Et c’est avec Biden que ça peut se produire. »



Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.