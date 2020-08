TikTok devra être vendu avant la mi-septembre pour continuer à opérer aux États-Unis

Donald Trump a déclaré lundi que le très populaire réseau social TikTok, propriété du Chinois ByteDance, devrait être vendu avant la mi-septembre pour pouvoir continuer à opérer aux États-Unis.

« J’ai fixé une date autour du 15 septembre, à compter de laquelle il n’opérera plus aux États-Unis », a déclaré à la presse le président américain. « Il fermera le 15 septembre à moins que Microsoft ou une autre entreprise soit en mesure de l’acheter et de trouver un accord », a-t-il ajouté.

Dans un contexte de tensions politiques et commerciales avec la Chine, Washington accuse depuis des mois la plateforme d’être utilisée par le renseignement chinois à des fins de surveillance. TikTok a toujours fermement nié tout partage de données avec Pékin.

Vendredi soir, le locataire de la Maison-Blanche avait déclaré vouloir bannir l’application de partage de vidéos courtes, et être opposé à son rachat par un groupe américain.

Mais dimanche, il a échangé avec Satya Nadella, le patron du groupe Microsoft, qui mène des négociations en vue de racheter la branche américaine de TikTok à sa maison-mère. Après leur discussion, le patron du groupe informatique a confirmé poursuivre les négociations en vue d’un accord d’ici le 15 septembre au plus tard.

TikTok est très utilisé par les jeunes entre 15 et 25 ans et compte environ un milliard d’utilisateurs dans le monde. Il permet de créer, partager et visionner de courtes vidéos généralement musicales, parfois sur un ton décalé ou humoristique.