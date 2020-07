Barack Obama condamne l’envoi des forces fédérales contre des «manifestants pacifiques»

L'ancien président américain Barack Obama a condamné jeudi l'envoi par le gouvernement de Donald Trump de forces de police fédérales contre des « manifestants pacifiques », ainsi que les efforts des autorités pour « attaquer le droit de vote » des Américains.



Malgré les progrès accomplis par les militants des droits civiques, « nous pouvons voir notre gouvernement fédéral envoyer des agents pour qu'ils utilisent du gaz lacymogène et des matraques contre des manifestants pacifiques », a-t-il déclaré lors des funérailles, à Atlanta, de l'une des figures les plus respectées de ce combat, John Lewis.



« Alors que nous sommes assis ici, ceux au pouvoir font tout leur possible pour décourager les gens d'aller voter » a-t-il ajouté.

D’autres détails suivront.



