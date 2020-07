Trump évoque un possible report de l’élection présidentielle

Le président américain Donald Trump a évoqué jeudi, pour la première fois, un possible report de l’élection présidentielle, mettant en avant des risques de fraude liés selon lui à l’épidémie de COVID-19.

« Avec le vote par correspondance […] 2020 sera l’élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l’histoire », a-t-il publié sur Twitter.

« Ce sera une véritable honte pour les États-Unis. Reporter l’élection jusqu’à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité ??? », a-t-il ajouté.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???