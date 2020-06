Pour Trump, le livre de son ex-conseiller Bolton est de la «pure fiction»

Donald Trump a vigoureusement rejeté jeudi les propos explosifs de son ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton, dont un livre très critique sur son expérience de près d’un an et demi à la Maison-Blanche doit paraître la semaine prochaine.

« Le livre de John Bolton […] est une compilation de mensonges et d’histoires inventées, toutes dans le but de me faire apparaître sous un mauvais jour », a tweeté le président américain. « Beaucoup des déclarations ridicules qu’il m’attribue n’ont jamais existé, de la pure fiction. Il essaie juste de prendre sa revanche parce que je l’ai viré, comme le malade qu’il est ! »

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is!